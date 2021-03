Close

Ana Patricia entrevista a su esposo 'sin filtro' El esposo de la presentadora mexicana reveló intimidades de la conductora y de su relación de pareja en el más reciente episodio del podcast de Ana Patricia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza a Luis Carlos Martínez, el esposo de Ana Patricia, es que es una persona muy reservada. Tanto es así que en las redes sociales de la presentadora del programa de televisión Enamorándonos USA (UniMas) no hay muchas imágenes de ambos juntos. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina, sin embargo, logró convencerlo recientemente para que participara en un episodio de su podcast en el que la conductora mexicana cuenta 'sin filtro' todos los detalles de su historia de amor con Luis. Aunque le costó su esfuerzo que se pusiera frente al micrófono, Ana Patricia consiguió finalmente que su esposo se animara a responder varias preguntas sobre su relación durante los últimos minutos del episodio, ejerciendo, como pocas veces sucede, de entrevistado. "Pude convencer a mi esposo de que me acompañara aquí un momento a mi podcast, Ana Patricia sin filtro, así que amorcito sin filtro tienes que responder estas preguntas", le avisó la carismática presentadora justo antes iniciar la entrevista. "Sin filtro las responderé", prometió Luis. Image zoom Ana Patricia y su esposo Luis | Credit: Instagram Ana Patricia Con total sinceridad, el esposo de Ana Patricia respondió una a una las preguntas que comenzó a formularle la presentadora. Y lo hizo, como había prometido, sin filtro. De hecho, no escatimó en detalles a la hora de revelar lo que menos le gusta de la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Lo que menos me gusta es] que deja sus pestañas en todas partes de la casa, de hecho las dejó en mi carro cuando salimos el fin de semana. Hay unas pestañas dentro del carro", reveló de lo más simpático la pareja de la conductora, quien así como hizo esta confesión no dudó tampoco en destacar las cualidades que lo hacen admirar a la madre de sus hijos. "[La admiro] porque es muy dedicada en sus cosas, tiene sus metas bien puestas y porque trata siempre de conseguir a toda forma esas metas", expresó. Puedes escuchar cada semana un nuevo episodio del podcast de Ana Patricia, Ana Patricia sin filtro, en las diferentes plataformas de alojamiento de podcasts.

