Si Ana Patricia salió de Enamorándonos para pasar tiempo con sus hijos, ¿qué hará ahora que regresó? Cómo se las arreglará Ana Patricia para que sus hijos, Giulietta y Gael, no sientan tanto su ausencia ahora que está de vuelta en Enamorándonos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez y sus hijos Ana Patricia Gámez y sus hijos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Ahora que la próxima temporada de Enamorándonos está bien cerca, Ana Patricia está más que emocionada con que los participantes del show encuentren al amor de su vida y tengan bebés, tal como los tuvo ella hace unos años. Lo que lleva a una pregunta: luego de salir nueve meses del programa para poder pasar más tiempo con sus hijos, ¿cómo se las arreglará la presentadora para que Giulietta y Gael no sientan tanto su ausencia ahora que está de vuelta? Según contó en exclusivas Gámez a People en Español, el programa le ha facilitado que pueda pasar tiempo con los pequeños, quienes también disfrutan mucho de verla en la televisión. "Mis hijos nacieron y han crecido en la televisión. Sobre todo Giulietta, que es la mayor, le encantan las cámaras. Ella se va conmigo a veces los viernes porque no tiene escuela al día siguiente. A ellos les gusta ver a su mamá en la televisión, les encanta ver todo lo que sucede detrás de cámaras" dijo. Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez | Credit: Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español "Ahora con este regreso Enamorándonos me permitió ajustar lo que es el horario. Entonces paso la mañana con mis niños. Pasé este verano con ellos, en Navidad también tenemos un receso. En fechas importantes Ana Patricia la mamá siempre ha estado presente", aseguró. La presentadora insistió en que ella, aunque estuvo separada de las cámaras, nunca dejó de trabajar. "En realidad yo nunca he dejado de trabajar, siempre he tenido mis proyectos personales y ellos saben que mamá sale a trabajar, pero así como sale regresa. Yo creo que es el balance que todas las mujeres necesitamos, más en estos tiempo que ha evolucionado y cambiado la vida", sostuvo. Por eso Gámez ha aprendido a cómo distribuir su tiempo entre su familia, pero también en lo que le apasiona, que no es solo la televisión, ya que tiene su podcast Ana Patricia sin filtro y además es la creadora de una línea de fajas. "Muchas noches de desvelo. Muchas veces lo hago cuando ya en casa todos están dormidos porque ya no siento esa culpabilidad de que a lo mejor estoy dejando de compartir tiempo con los niños. Y sí, me quito horas de sueño pero cumplo sueños, así que es un balance que definitivamente siempre busco", afirmó. Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia Ahora la conductora, quien ha estado haciendo audiciones para el programa por varias ciudades de Estados Unidos, estará nuevamente con su público cuando a partir del 22 de agosto Enamorándonos regrese a las pantallas de los televidentes. No obstante, ¡el tiempo de Gael y Giulietta es sagrado! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Ana Patricia se alejó de la televisión, y Karina Banda junto al presentador Rafael Araneda estuvieron al frente del programa, aseguró que era para pasar tiempo en familia. "Para este año tengo un proyecto muy importante que es mi familia, mis hijos, mi esposo y este proyecto lo comienzo a partir de junio, a dedicarle todo mi día. Me estoy retirando de la televisión diaria por decisión propia porque quiero compartir la niñez de mis hijos", reveló el pasado año a People en Español. "No fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo. No fue fácil, pero estoy segura que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular", aseguró entonces.

