Ana Patricia vuelve a estar de luto: "Eres el amor inmenso que siempre nos unirá" La presentadora mexicana compartió este lunes la triste noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Mezcalent Alejada de la televisión desde que en junio de este año concluyera su ciclo como conductora del programa Enamorándonos (UniMas), Ana Patricia hoy disfruta de una nueva etapa en su vida en la que sus hijos son su prioridad. "No fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo. No fue fácil, pero estoy segura [de] que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular", se sinceró meses atrás a People en Español. En medio de esta nueva vida, la carismática presentadora mexicana volvió a sufrir este lunes una dolorosa pérdida familiar a poco más de un año de la muerte de su progenitor. Hablamos de su 'abuelita', quien perdió recientemente la vida a sus 91 años. La que fuera reina de Nuestra Belleza Latina 2010 no tardó en compartir la triste noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, donde le rindió un sentido homenaje. "Descansa en paz abuelita linda. Gracias por tus 91 años de vida. Te amaremos y recordaremos por siempre", escribió Ana Patricia junto a una imagen de su abuela. Ana Patricia Ana Patricia despide a su abuela | Credit: Instagram Ana Patricia "Has cerrado los ojos, pero Dios abrió las puertas eternas del cielo para ti. Eres el amor inmenso que siempre nos unirá", agregó en sus historias de Instagram. Ana Patricia Abuela de Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia La conductora compartió también un video en la citada red social en el que recoge algunos de los emotivos momentos vividos en compañía de sus dos abuelos. "Una vela que hoy se nos apagó. Este video lo hice para mis abuelitos el 14 de febrero, hoy le tocó a él despedir al amor de su vida. Con 96 años de edad y más de 70 de matrimonio le decía: 'No me dejes amor mío'. El verdadero amor sí existe y es eterno", escribió junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de apoyo de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar, empezando por su cuñada, la presentadora de Despierta América (Univision) Karla Martínez. "Hermosa, Dios ya la tiene junto a él. Y tú la sentirás en todas partes", comentó Karla. "Te acompaño en tus sentimientos", escribió por su parte Francisca Lachapel.

