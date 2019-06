Ana Patricia habla de su nueva vida con su bebé Gael y su regreso a Despierta América

Ana Patricia Gámez habló con People en Español sobre su esperado regreso ante las cámaras de Univisión tras dar a luz a su hijo Gael. “La verdad que me siento super feliz. Sí extrañaba mi casita de Despierta América. Extraño ahora a mis pequeños, pero yo creo que me he adaptado bastante bien”, asegura la presentadora mexicana. “Ya es la segunda vez que regreso de licencia de maternidad. Mi niña se adaptó mi bien. El pequeño todavía duerme bastante así que no lo ha resentido”.

Sobre recuperar su esbelta figura tras el nacimiento de su hijo en julio, la exreina de Nuestra Belleza Latina confiesa: “Lo que me ha ayudado a bajar de peso bastante es que estoy dando pecho cien por ciento. Yo creo que eso ayuda. Me funcionó con Giulietta. Trato de comer un poquito menos en las noches porque yo en el embarazo comía de todo, no me privaba de todo pero me disfruté el proceso de mi embarazo y ahorita me estoy disfrutando la transformación de regresar a mi peso normal”.

Image zoom

Image zoom

Gámez asegura que su primogénita Giulietta, de 3 años, no siente celos de su hermanito y es una gran ayuda para ella. La presentadora compartió sus consejos para otras mamás que estén dejando a sus recién nacidos al cuidado de otra persona de confianza para regresar al trabajo.

“Es difícil porque uno siempre quiere darle protección, lo mejor a sus hijos, y a veces hay que llevarlos a un daycare, a la escuelita, pero lo más importante es que le digan a sus pequeños que van a regresar, que van a volver”, dice. “Ellos sienten eso de que la mamá no va a volver, entonces decirles eso es muy importante y darles la seguridad a ellos de que van a estar bien”.