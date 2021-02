Close

¡Ana Patricia Candiani rota por la muerte de la psíquica Selegna! "Mi alma está lacerada", lamentó la periodista, quien consideraba a la fallecida como una segunda madre. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Selegna, la famosa psíquica del programa de Telemundo Ocurrió así ha fallecido. La periodista Ana Patricia Candiani había avisado hace cinco días desde sus redes que su querida amiga estaba muy grave pero luchando por salir adelante. Con ese motivo, compartió una hermosa foto de ambas, en las que aparecían muy sonrientes y quedaba claro la cordialidad de su relación, y le dedicó unas sentidas palabras como homenaje: "Dedico este día a la profesora Selegna, mi amiga, colega, mi consejera invaluable, mi madre putativa (postiza). Selegna, la maravillosa astróloga de la televisión hispana, que a sus casi 70 años perdió su trabajo cuando cancelaron el programa Ocurrió así", recordó. Image zoom Credit: IG Ana Patricia Candiani La misma periodista, víctima de los despidos de la cadena el año pasado, continuó: "Ya sé que no fue la única y entiendo que son decisiones de negocios, esas que no tienen corazón y no conocen el alma. No se manifestó preocupación o no les importó su futuro laboral o económico, de qué viviría esta mujer que tanto había dado por su trabajo, por lo que creía y lo que creó para ayudar a los demás", expresó sin tapujos. "Ella, gloriosa, salió adelante y esta semana, nuevamente gloriosa, está saliendo adelante de la afección que la ha tenido en una cama de cuidados intensivos. Mi corazón contigo siempre Selegna y hasta las estrellas, los astros que tanto amas. Como siempre ha dicho la profe con su gran poder espiritual: "Qué la fuerza del cosmos los acompañe", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, su querida compañera y amiga falleció dos días después, y rota de dolor, la periodista volvió a tomar sus redes para lamentar tan triste pérdida: "Selegna, querida, ya estás con los astros, en el Universo, con tu gran energía, sé que descansas en paz, pero yo egoísta, te quisiera aún a mi lado, eterna. Cuando alguien a quien amas se va no se puede entender, se abren huecos en el alma y la mía está lacerada. Gracias profesora Selegna por tu sabiduría, tu amistad, tu corazón, por incluirme en tus oraciones, por compartir tu vida conmigo. Gracias madre postiza por nuestro camino juntas, gracias por tu luz, te reencontraré en las estrellas. Me tomo el permiso de usar y ajustar tu emblemática frase 'Que la fuerza del Cosmos esté siempre contigo'. QEPD astróloga divina", finalizó. Descanse en paz.

