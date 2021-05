Ana Obregón sufre un duro golpe: muere su madre a los 95 años Justo cuando se cumple un año de la muerte de su hijo Aless, la actriz española vuelve a perder a otro de sus seres más queridos. Descanse En Paz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La artista española Ana Obregón acaba de sufrir otro duro golpe en su vida personal. Su madre doña Ana ha fallecido a los 95 años de edad. Después de varias semanas en el hospital, la mujer era dada de alta y volvía a casa donde se encontraba recuperándose. Sin embargo, apenas días después de la alegre noticia, la salud de la matriarca volvió a empeorar y no ha podido salir adelante. Este sábado partía dejando de luto a su esposo Antonio García y con el corazón roto a sus hijos, que se han volcado de lleno con su progenitora. "Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá, cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue, que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre", escribió Ana en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una nueva pérdida para la intérprete justo cuando se cumple el aniversario de la muerte de su hijo Aless Lequio. Precisamente en estos días la también conductora le dedicaba unas palabras al que considera su ángel. "13 MAYO 2020. El día que necesitaban un héroe en el cielo. El día que me morí contigo, hijo mío", escribió junto a este video entrañable del joven. Todo el amor y más sentidas condolencias para la familia. Descanse En Paz.

