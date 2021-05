El desgarrador mensaje de Ana Obregón en el primer aniversario de la muerte de su único hijo La actriz y presentadora también denunció el acoso que ha sufrido tras la muerte de Alex, a quien asegura no puede visitar en paz en el cementerio: “Ya no puedo más”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Obregón compartió unas conmovedoras palabras en redes sociales con motivo del primer aniversario del fallecimiento de su único hijo, Alejandro Lequio Jr., "13 mayo 2020. El día que necesitaban un héroe en el cielo. El día que morí contigo, hijo mío", escribió la presentadora español en su cuenta de Instagram junto a un video de fotos inéditas del joven de 27 años, que perdió una batalla de dos años contra el cáncer. El mensaje cuenta con más de 7,000 comentarios de sus seguidores, colegas y amigos, que se solidarizan con. ellos, su exesposo y padre de su hijo, Alessandro Lequio, o la actriz Paula Echeverría. La también actriz agradeció sus redes sociales los miles de mensajes de consuelo, al tiempo que denunció "la falta de humanidad" de los reporteros que la han "acosado" durante este año de luto. Se quejó de que no la dejan pasar su duelo en paz, ni siquiera cuando va al cementerio a visitar la tumba de Alex. Mensajes para Ana Obregón Credit: Instagram / Ana Obregón "Hoy solamente tengo fuerzas para agradeceros de corazón a todos el cariño y amor que me habéis demostrado a lo largo de este año de duelo por mi hijo. Nunca lo olvidaré. Gracias. No puedo decir lo mismo de los paparazzi que me han acosado durante un año, cada día, cuando voy a ver a mi hijo al cementerio, que es la única salida que he hecho de casa en mi retiro de un año", dijo. "Tengo que ir a escondidas tirada en el coche como si fuera una delincuente. Lo he aguantado un año en silencio, pero ya no puedo más. Solamente ¡quiero estar con mi hijo en paz! Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre. A partir de ahora denunciaré a cualquier medio de comunicación que publique imágenes mías en el cementerio visitando a mi hijo, que además está totalmente prohibido por la ley. No entiendo esta falta de humanidad y respeto" sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Obregón emplea las redes sociales para expresar el dolor que ha representado la muerte de su hijo y recordar con cariño los momentos que vivieron juntos. Al día siguiente de la muerte de su hijo resumió sus sentimientos con esta frase: "Se apagó mi vida". Alex Lequio falleció hace un años tras haber ingresado en un hospital de Barcelona para recibir un nuevo tratamiento contra la leucemia que padecía desde principios de 2018. Allí se encontraba en compañía de su madre y su padre cuando murió. Su madre también le rindió homenaje en su funeral en Madrid.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El desgarrador mensaje de Ana Obregón en el primer aniversario de la muerte de su único hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.