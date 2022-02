Ana Obregón comparte detalles sobrecogedores sobre la muerte de su hijo: "¡Cómo sufrió... cómo sufrió!" En una entrevista con el cantante Bertín Osborne, la también actriz y presentadora dio a conocer la valentía con la que su hijo Álex enfrentó la enfermedad y el dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A punto de cumplirse los dos años del fallecimiento de su hijo, Ana Obregón sacó las fuerzas necesarias para ponerse delante de una cámara y gritarle al mundo lo fuerte, valiente y generoso que fue su hijo Álex Lequio antes de morir. En realidad lo fue los 27 años de su vida, pero con su enfermedad, el cáncer que se lo llevó en mayo del 2020, dio la lección de amor más grande a todos los que le amaron. La actriz española concedió esta semana su primera entrevista al programa Mi casa es la tuya, de Telecinco (Mediaset España). Bajo la batuta de Bertín Osborne, presentador y gran amigo de la artista, entrevistador y entrevistada tuvieron una charla en la que se lloró, se honró y se compartieron por primera vez algunos de los momentos más duros vividos por el joven. La también actriz compartió las dos fases de la enfermedad de su hijo quien, tras un fuerte tratamiento en Nueva York, parecía que la había superado para volver a continuar con una vida llena de proyectos y cosas por hacer. Desafortunadamente, 7 meses después, el cáncer regresó, esta vez para no irse. Con el desgarrador testimonio que solo una madre puede dar, Ana confesó que Álex tuvo que pasar por más de "cien quimios" y que "se moría de dolor". Pero todo ello con la fortaleza y la dignidad más absoluta. "Vaya mierda Bertín, cómo sufrió, joder, cómo sufrió", dijo llorando en los brazos del presentador. "Se estará enfadando conmigo por verme llorar, lo siento Álex", expresó. Ana Obregon hijo Ana Obregón Como nunca antes lo había contado, la exitosa conductora de 66 años habló con pena de los momentos más difíciles que tuvo que vivir como madre en la sala de un hospital. Primero en la Gran Manzana, donde ella y su hijo se trasladaron para llevar a cabo un tratamiento especial que no existía en España y que era prometedor. El coraje y la entrega de Álex al mismo fue digna de admirar dando así una lección de vida tanto a ella como a su padre, Alessandro Lequio, quien también estuvo a lado de su hijo incondicionalmente. Casi dos años después, Ana asegura perdonarse "la vida cada día" para poder seguir adelante. Pero, sobre todo, quiso transmitir el gran legado y mensaje de amor que le dejó su hijo. "Lo más importante es el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres porque al final es lo que te llevas. Colecciona momentos, no colecciones cosas", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras que ha querido compartir con el mundo y que le dan la fuerza para su otro gran proyecto, la fundación dedicada a su hijo y al cáncer que padeció. Se trata del sarcoma de Ewing, una condición que se da principalmente en niños y adultos jóvenes, como fue el caso de Álex. Ahora Ana tiene clara cuál es su misión y ya está manos a la obra no solo para honrar la memoria de su hijo amado, sino también para recopilar todas las herramientas con las que ayudar a quienes lo padecen. Un legado tan doloroso como hermoso, gracia Ana.

