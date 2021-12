Veterana primera actriz de telenovelas enciende las redes al mostrarse en bikini Ana Martin causó revuelo tras dar a conocer su lado más sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Ana Martin ha llamado la atención al mostrar su lado más sexy. Y si bien es una mujer de 75 años, no duda en revelar algunos pasajes de su vida privada; particularmente, durante su juventud. Así, la primera actriz quiso dejar al descubierto lo bien que lucía con diminutos trajes de baño y dio a conocer dos imágenes con diferentes edades, donde se puede apreciar su bien torneada silueta en los atuendos de playa oscuros que luce. "Cuando tenía cinturita de avispa y no de obispo", escribió para acompañar las fotografías que posteó en su cuenta de Twitter. Las mencionadas instantáneas causaron furor entre los cibernautas, quienes se pronunciaron de inmediato ante la belleza de la protagonista de la telenovela El pecado de Oyuki. "Woooow, señora tentación, jejeje. Qué guapísima y qué cuerpazo tenía y tiene actualmente. Mis respetos para usted, parece que los años no pasan por usted porque sigue siendo muy hermosa. Felicidades", escribió un seguidor. "En una de sus películas la vi en un escena de amor y me encantó su belleza; lo apasionada y sensual"; "Siempre fuiste mi amor platónico (mi crush dicen los chavos ahora). Te amé en Gabriel y Gabriela"; "Así o más guapa. Lástima que no nos dejó una hija o un hijo guapo de usted, esos genes buenos", y "Guapísima como siempre, no lo dude y, sobre todo, no lo olvide", fueron otros comentarios. Ana Martin Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los halagos no cesaron. "Hermosos recuerdos. Mis respetos Ana Martin, toda una gran mujer"; "Siempre guapa"; "¡Qué linda!"; "¡Señora bonita!", y "La que es linda... es linda, con cintura de avispa o de obispo", agregaron. Ana Martin ha declarado que siempre ha sido muy feliz y ha tomado las mejores decisiones; por lo tanto, está satisfecha de, actualmente, ser soltera y no haber tenido hijos.

