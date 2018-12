El 2018 fue un año lleno de retos para la Doctora Ana María Polo. La presentadora de Caso cerrado (Telemundo) tuvo que aclarar una controversia generada por un comentario en redes de un televidente que la acusó de engañar a la audiencia con casos falsos en su programa. “Todos los temas que se tratan en el programa son reales y son casos que han ocurrido. Lo que sucede es que algunas personas prefieren no mostrar su identidad y por esta razón va otra persona y lo representa. Esto es algo que he dicho antes y he tratado con mucha transparencia siempre”, dice a People en Español. muerte de su madreTambién tuvo que superar la . “Este año fue complicado y difícil para mí y para mis hermanos por que perdimos a nuestra madre el 30 de octubre y aunque estábamos tranquilos por que Dios nos dio la oportunidad de tenerla por 90 años en nuestra vida. Sin duda alguna nos ha dejado un vacío muy profundo”, admite.