Los tips de la Dra. Ana María Polo para maximizar la membresía Amazon Prime Durante una jornada de 48 horas, usuarios podrán comprar todo tipo de artículos a precios increíbles. Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Maria Polo amazon prime Credit: Cortesía ¡Se acerca Prime Day! El evento anual, hecho exclusivamente para miembros de Amazon Prime, se llevará a cabo el próximo 21 y 22 de junio. Durante la jornada de 48 horas, usuarios podrán comprar todo tipo de artículos a precios increíbles. "Desde que yo descubrí Amazon Prime mi vida se facilitó y tengo en mis manos la facilidad de conseguir todo, ahorrando dinero, tiempo, estrés de andar en la calle. Este año tenemos el Prime Day de Amazon Prime el 21 y 22 de junio, 48 horas con las mejores categorías que te puedas imaginar y todo en tus manos. Me siento muy honrada y contenta de poder compartirle esto a la comunidad Latina", dijo la Dra. Ana María Polo en entrevista con People en Español. ¿Qué es lo que más le emociona de Prime Day? "Hoy en día no consigo mi vida si no es a través de Amazon Prime, me encanta porque hay unas ofertas maravillosas. De hecho me da las categorías que sabe que yo necesito, las que continuamente estoy explorando, así que es demasiado útil y los precios son increíbles". ¿Qué beneficios disfruta más? "Me encanta pedir cosas para mi patio, y realmente pido lo que me gusta, hay bastantes opciones, diferentes colores, y el envío rápido y gratis con la membresía de Prime. También soy fanática de Prime Video, me encanta ver películas en español, y además también con la membresía hay tantos beneficios, como Amazon Music, Amazon Wardrove donde puedes ordenar la ropa que quieras en la comodidad de tu casa, la recibes, te la mides y solo pagas por las prendas que te quedaste, sin necesidad de salir de casa, eso es maravilloso". ¿Un consejo que pueda compartir para que la gente que no tiene Amazon Prime se anime a unirse? "Que lo intenten, está en español. Ahora tienen la oportunidad de tener 30 días gratis de membresía entrando a amazon.com/pruebaprimegratis para participar en Prime Day. En esos días pueden experimentar y disfrutar de todos sus beneficios como: Prime Wardrobe, Prime Video, Amazon Music Prime, y muchísimos más, les aseguro que va ser una experiencia muy positiva". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que la Dra. Polo aprecia, es el hecho de que Amazon apoya a las pequeñas empresas. "Algo muy especial que tiene Amazon Prime es que apoya a los pequeños negocios. Y nosotros, a través de las compras también colaboramos con personas que realmente lo necesitan como pequeñas empresas locales que venden en su tienda".

