Ana María Polo se confiesa con Carolina Sandoval tras varios años alejada de la televisión La abogada y conductora cubana estuvo celebrando esta semana sus 15 millones de seguidores en Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Polo Ana María Polo y Carolina Sandoval | Credit: Instagram Carolina Sandoval; Mezcalent Aunque parece que no se haya ido de la televisión ya que sus programas se siguen repitiendo, hace varios años ya que Ana María Polo se alejó de la pequeña pantalla. La abogada cubana ha seguido en contacto, sin embargo, con su público a través de las redes sociales. Precisamente, esta semana estuvo celebrando que alcanzó los 15 millones de seguidores en su página de Facebook. "No puedo expresar con palabras mi agradecimiento hacia ustedes. Gracias por hacerme parte de su vida a través de nuestros casos. Gracias por comentar, compartir y apoyarme en todo momento. Es un gran honor y privilegio tener una familia virtual tan linda. Quiero seguir creciendo y aprendiendo con ustedes", compartió. Una de las que no dudó en sumarse a la celebración fue Carolina Sandoval, alias 'La Venenosa'. La influencer venezolana hizo una transmisión en vivo desde sus redes sociales en la que mostró su reencuentro con la popular conductora y la conversación, fiel a su estilo, que tuvo con ella. Ana María Polo Ana María Polo | Credit: Instagram Ana María Polo A continuación, reproducimos algunas de las confesiones que hizo Ana María Polo: El secreto de su éxito "Yo pienso que parte en la vida es el destino. Uno tiene un destino y uno lo siente y lo tienes que perseguir. Mi secreto es que hago cosas que me gustan, que las aprecio, que me dan vida. Me gusta interactuar con el público, me gustan sus comentarios, me gusta la manera que piensan cuando ven un caso, cómo se identifican…", compartió la exestrella de Telemundo. Feliz en el amor "¿Ha sido feliz en el amor doctora?", le preguntó Carolina. "Sí, chica, yo he sido feliz en el amor", respondió la doctora. Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: Instagram Ana María Canseco No se veía en televisión Ana María Polo confesó que ha sido ahora después de que dejó de trabajar cuando ha comenzado a ver sus casos. "Antes no me veía. Pero ahora me veo y lloro con los casos, me río, me da añoranza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Millonaria? "Doctora fuiste una de las pocas que se hizo millonaria en televisión, confírmame", bromeó Carolina. "Ustedes entenderán que un ser humano como yo de mi edad que estudió derecho, que practicó derecho 15, 17 años, que después hizo un programa de televisión por 20 años tiene que haber usado su cabecita, reunir su platica para que cuando llegáramos a la edad del descanso, del retiro, de la diversión, tuviera con qué defenderse sin depender nada más que el social security, que ustedes bien saben que es bajito, así que millonaria sí, de espíritu, de cariño, de amor…", dijo.

