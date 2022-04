Ana María Polo devastada tras la muerte de una de las personas que "más marcó mi vida" Muy triste, la conductora dio a conocer esta dolorosa pérdida con un mensaje y un video que ha conmovido a sus seguidores. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una mujer fuerte que enfrenta todos los retos con la misma intensidad que aquellas situaciones extremas de su inolvidable programa Caso cerrado. Pero esta vez el corazón de Ana María Polo está especialmente triste al enterarse de la partida de uno de los seres que más le ha influenciado en su vida, en su sentir y en su forma de ver el mundo. Lo compartió en sus redes sociales con un mensaje breve pero lleno de sentimiento al que acompañó con unas imágenes más que entrañables. 2019 Billboard Latin Music Awards - Arrivals Credit: Gabe Ginsberg/WireImage) "¡Ayer murió uno de los seres que más marcó mi vida!", escribió en sus redes sociales con profundo pesar. "Gracias Mr. Leavitt", se despidió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de su maestro de Historia en la escuela elemental y superior. "Este es el hombre que me influenció severamente y me abrió los ojos al mundo, a la historia, a los ciclos de la humanidad", le dijo hace unos años sobre el escenario de Telemundo donde se homenajeaba a la doctora. "Somos los alfareros del mundo que damos forma al barro y también los que pulimos estos diamantes que nos entregan en cada niño", compartió. Hoy muchos de esos niños y adolescentes, como Ana María, son adultos de bien enamorados de la historia gracias a él. Que En Paz Descanse, maestro.

