La doctora Ana María Polo aclara controversia y asegura que las historias en Caso cerrado no son falsas

La Doctora Ana María Polo se vio en medio de una controversia en redes sociales cuando un usuario comentó que engañaba a su público al presentar historias falsas en Caso cerrado (Telemundo). “Con todo respeto le informo que usted nos engaña con su programa porque yo era un seguidor suyo y me di cuenta de que todos sus casos son falsos ya que un amigo salió en su programa con un supuesto problema de pareja y luego de eso lo llamé y me informó que eso era falso porque ustedes le pagaron una cantidad de dinero para que saliera en televisión realizando ese drama. Creo que está jugando con su nombre y credibilidad”, escribió el televidente.

La presentadora cubana aclaró lo sucedido en redes sociales y expresó a People en Español: “Todos los temas que se tratan en el programa son reales y son casos que han ocurrido. Lo que sucede es que algunas personas prefieren no mostrar su identidad y por esta razón va otra persona y lo representa. Esto es algo que he dicho antes y he tratado con mucha transparencia siempre. El objetivo principal de Caso Cerrado es mostrar temas y situaciones cotidianas que además de entretener, eduquen al público. Queremos mostrar problemáticas que dejen una moraleja y una enseñanza sobre como desenvolverse ante una situación de conflicto de manera correcta, sobre todo en el campo legal”.

Sergi Alexander/Getty Images

El programa basado en la resolución de conflictos vio la luz por primera vez en 2001 y desde entonces se ha mantenido con gran éxito en las pantallas de Telemundo. El formato, que se ha transmitido en decenas de países alrededor del mundo, lleva 17 años al aire y goza de gran popularidad.