Close

Ana María Polo: ¡de jueza estricta e implacable a cantante por una buena causa! En tiempos de pandemia, la presentadora y abogada cubana demuestra que los sueños se pueden cumplir. El suyo se llama "América", la mítica canción de Neil Diamond de la que ha hecho su propia versión para honrar y celebrar a los inmigrantes en Estados Unidos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay alguien que predica con el ejemplo esa es Ana María Polo. Justa como el martillazo que golpeaba cada sobremesa en su programa Caso cerrado, la presentadora ha querido rendir un homenaje a los inmigrantes del ayer y del hoy que ayudaron, y ayudan, a construir un gran país como Estados Unidos. Guitarra en mano, la abogada cubana no dudó en interpretar una de las canciones que mejor reflejan ese papel clave en el nacimiento de esta nación. Ana María se puso manos a la obra y grabó su versión más personal de "América", del cantante Neil Diamond, cuyo video roza las cien mil visualizaciones desde su estreno hace dos semanas. Nada mal para una principiante en esto de la música. "Lamentablemente en los últimos años la palabra inmigrante ha adquirido una connotación de odio y separación, por eso quise hacer este video para todos ustedes que trae un mensaje positivo y que también nos recuerda que llegamos aquí buscando estabilidad, libertad y trabajo", escribió en sus redes sociales tras el lanzamiento. Un ejemplo más del espíritu justo, entregado y luchador de esta mujer que vivió en primera persona lo que es emigrar a otro país en busca de esa libertad que le quitaron al suyo. Este video no significa que Ana María ahora sea cantante, es un valiente gesto de una de las personalidades más queridas de la televisión por su talento, su amor al público y, sobre todo, por detalles como este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia del tema original del gran Diamond, que por cierto estaría orgulloso de esta nueva versión, la conductora y su equipo le han sumado ritmos latinos y caribeños que le dan un sabor muy especial. Una iniciativa que invita al respeto, a la convivencia y al reconocimiento a todas esas personas que ayudaron y siguen ayudando a llevar a cabo el sueño americano. ¡Gracias de todo corazón, compañera!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ana María Polo: ¡de jueza estricta e implacable a cantante por una buena causa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.