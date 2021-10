Ana María Polo a los latinos: "la COVID es lo más reciente que estamos enfrentando, pero el cáncer lleva años" Con el fin de hacer conciencia, Ana María Polo pide a la comunidad latina cuidarse más para evitar el cáncer que cobra cientos de vidas cada año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La experiencia personal de Ana María Polo al sufrir cáncer de mama, la ha convertido en una promotora que busca hacer conciencia sobre esta enfermedad en sus diferentes variantes. Por ello, pide a las personas que no solo se concreten en la COVID-19 y atiendan su salud cuando sientan qué hay algo mal que puede derivar en esta afectación. "Hoy estamos muy ocupados con todo lo que oímos de la COVID. Se nos olvida que la COVID es lo más reciente que estamos enfrentando, pero el cáncer lleva años y años robándole vidas a hombres y mujeres jóvenes, que están en la plenitud", advirtió a People en Español. A 18 años de distancia de haber superado la enfermedad, la abogada considera que "de todas las experiencias que he vivido esa es la más grande"; sin embargo, ha buscado sacar algo positivo de esta situación. "El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde", enfatizó. Gracias a la auto exploración, la titular de Caso Cerrado pudo descubrir su malestar a tiempo y, a partir de aquel momento, decidió convertirse en una voz para promover el auto cuidado y con ello lograr la detección temprana del cáncer. "Felizmente, me encontré mi cáncer; me encontré aquella bolita, inmediatamente fui al médico e hice todo lo que tenía que hacer. Felizmente el cáncer estaba en una etapa dos; en aquel momento, me tomé todo el tiempo que necesitaba para atacar lo que tenía que hacer", relató. Ana María Polo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La comunidad latina tiende a no atenderse en los momentos que debe hacerlo", Ana María Polo "La comunidad latina tiende a no atenderse en los momentos que debe hacerlo, como siempre estamos pensando en los demás se nos olvida pensar en nosotros y la detección temprana del cáncer es crítica para el tratamiento y la supervivencia", mencionó. "Siendo una figura pública nunca pensé en mantenerlo privado. Creo que es algo que como seres humanos debemos compartir porque mi lección puede ser tu lección también. Creo que uno aprende muchísimo de un amigo, de personas que admiras. Pensé que como figura pública era mi obligación compartir lo que estaba pasando". Con el fin de continuar apoyando, la popular jueza, gracias a una invitación, se unió Stand Up to Cancer. "Ahí tienen muchas comunidades médicas y de estudios e investigación en el mundo entero que, inmediatamente, estos fondos que recaudan los ponen a trabajar. Además, en cuanto hacen algún descubriendo, intentan que le llegue al paciente. También le dan a la comunidad latina la oportunidad de que participe", expresó. Así, durante este mes de octubre, la comunicadora compartirá en sus redes sociales información relevante y actualizada, en español, que incluye videos y estadísticas sobre esta enfermedad que permitan un mayor conocimiento al respecto. De momento y tras terminar su compromiso con Telemundo en 2019, Ana María Polo está abierta a nuevos proyectos "que puedan ser divertidos" y , si bien, se dedica a "gozar de mi tiempo libre que también es muy importante y me lo merezco", no deja de la lado los asuntos profesionales y ahora estudia la posibilidad de retomar Caso Cerrado en otra plataforma televisiva.

