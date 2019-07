Ana María Polo manda mensaje a sus detractores: “Miren a otro lado del mundo, no me miren a mí"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Las críticas negativas hacia su persona, para Ana María Polo son un Caso Cerrado (Telemundo), y es que con tantos años frente a las cámaras la cubana aprendió a no darle importancia a comentarios tóxicos. “No me miren”, dice tajante Polo a quienes la agreden en sus redes sociales. “Miren a otro lado del mundo, que miren lo que les gusta a ellos”.

Y créanlo señores que la doctora Polo no lo dice por despecho, si no porque está consiente que para gustos se hicieron los colores. “No soy moneda de oro, estoy segura que no le voy a caer muy bien a todos”, recalca Polo. “Hay opciones, yo no miro lo que no me gusta. No me miran a mí”.

RELACIONADOS: ¿Qué pasa con Caso Cerrado?

Image zoom Instagram Ana María Polo

RELACIONADOS: Muere la madre de Ana María Polo

Pero, ¿qué te gusta y qué no Ana? “Si veo [algo en] un dispositivo o la tele y no me gusta, no lo veo”, cuenta. “Si quiero ver algo que no me gusta para mantener por ejemplo, los parámetros que no me gusta, lo hago y lo digo, ‘miré esto y no me gusta esta porquería de programa’”.

Image zoom Cortesía de Ana María Polo/Caso Cerrado

RELACIONADOS: La doctora Polo sorprende al besarse con otra mujer

Así que lean esto muy bien: “Los que me miran y no les caigo bien, tienen dos opciones, mirarme para criticarme o que cambien de canal”, acota la conductora del programa de Telemundo , quien aprovechó para aclarar que pos su parte, ella sí admira a muchas personas. “Admiro a muchos seres humanos. Tenemos que mirar en grande, en cada área de la vida hay personas que tenemos que admirar porque son admirables en sus hechos, no puedo darte la lista porque va a ser larga, pero hay muchos personajes”.