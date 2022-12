Exclusiva: Ana María Polo abre su corazón y habla de la Navidad La doctora Ana María Polo revela que significa para ella la época de la Navidad y da un importante consejo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Navidad es una época de celebración; sin embargo, para algunas personas es un momento de tristeza por diversas razones. Pese a ello, cada uno tiene un sentimiento distinto hacia esta temporada del año. Ahora, la doctora Ana María Polo abre su corazón y nos revela lo que representa para ella. "Para mí la Navidad significa el recuerdo de mis principios religiosos y el nacimiento de Jesucristo. Yo me crié católica y creo en la figura de Jesus redentor que nos hace renacer todos los días. Que nos da la oportunidad de ver el amanecer, el atardecer, el concepto de que el tiempo pasa y tenemos la oportunidad siempre de ver algo nuevo, de vivir y de aprender", mencionó Polo a People en Español. "Tomo esta época también como una oportunidad de ver y abrazar a gente que no he visto mucho durante el año para reunirnos, conversar sobre cómo ha transcurrido nuestra vida, que hemos aprendido que nos ha ocurrido etc.". La famosa se fue al baúl de los recuerdos y confesó cómo disfrutaba de esta tiempo cuando era una niña y esperaba a que llegara Santa Claus. "Lo que yo más recuerdo de esa época es que nos reuníamos todos en familia, nos reíamos mucho, mi papá cantaba", relató. "Se sentía siempre un ambiente de fiesta y de alegría, había canto, algarabía y sobre todo unión familiar". "Santa Claus siempre nos traía, no solo lo que le pedíamos, sino que incluso nos sorprendía con más. Recuerdo que una vez nos trajo un regalo a mi y a mis hermanos que nos convirtió en los niños más populares del barrio, porque nos trajo una 'Mini Bike'que para unos niños de esa edad fue un regalo increíble. Todos los niños se volvían locos jugando con nosotros", continuó. "Así que fui muy afortunada porque Santa Claus siempre fue muy especial conmigo". Ana María Polo Credit: Cortesía: Ana María Polo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los años han pasado y la abogada de origen cubano sigue disfrutando de la Navidad. "Para mí la manera más bella de sentir amor en la navidad es reunirse con las personas que queremos, darles un abrazo fuerte y expresarles siempre cariño", mencionó. "Reunirse, compartir y estar alegres es para mí la forma más perfecta de transmitir la Navidad". "La Nochebuena normalmente la paso con amigos cercanos", explicó. "Tengo una combinación porque soy inmigrante cubana y viví en Puerto Rico, de donde también guardo algunas tradiciones, y luego me vine a Estados Unidos. Entonces, he adquirido costumbres de cada una de estas partes, empezando por la comida, así que nos dividimos y hacemos cada uno un plato diferente y así la noche buena se hace más fácil y más sabrosa, siempre celebro estas fechas con los amigos que a través de los años se han convertido en familia". "Sería más bonito si buscáramos soluciones a las cosas realmente importantes", Ana María Polo Ana María Polo Credit: Cortesía: Ana María Polo La doctora Ana María Polo concluye con una reflexión y enviando los mejores parabienes para el próximo año. "Sería más bonito si buscáramos soluciones a las cosas realmente importantes, las que de verdad traen graves consecuencias y así poder lograr un poco más de paz en el mundo", comentó. "El mejor deseo que puedo enviarles es que siempre Dios y la vida nos de la fuerza de enfrentar lo que nos toque ya sea algo positivo o negativo y tener la entereza suficiente para enfrentarlo con dignidad", agregó. "Espero que este 2023 venga con un poco más de calma y que nos concentremos más en resolver los problemas que realmente nos asechan como algunas enfermedades mortales como el cáncer, que logremos crear más conciencia para aportar un grano de arena y mejorar, en vez de quizás estar pensando en tener poder, dinero o fama".

