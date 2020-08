Así fue el emotivo viaje por carretera de Ana María Canseco a su nuevo hogar en Texas En una entrevista con People en Español, la presentadora de televisión dijo que su corazón está contento y agradecido por este nuevo camino que emprende tras abandonar Miami y que lo más importante para ella es estar con su familia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana María Canseco está feliz de iniciar un nuevo capítulo de su vida personal y profesional. Así lo dejó ver a través de sus redes sociales, en las que compartió el viaje por carretera y la llegada a su nuevo hogar en Texas junto a su mamá, que padece de Parkinson. Luego de despedirse de su casa en Miami, en la que vivió por 23 años, la conductora de televisión mexicana compartió un video en Facebook en el que mostró su viaje por carretera de casi dos días, en el que también la acompañaron su tío Mauricio y sus dos perritas, Khloé y Chiquis. Image zoom Instagram / Ana María Canseco Sin una gota de maquillaje y con su pelo secado al natural, la periodista colgó imágenes de su paso por Florida, Georgia, Alabama, Mississippi y, finalmente, de su llegada en horas de la noche a San Antonio, Texas. Image zoom “Fue difícil para mí dejar Miami y cerrar mi casa, pero mi corazón está contento. Llegué sábado en la noche, mi mamá y mi familia están felices. Para mí no es ningún sacrificio hacer esta mudanza, estoy feliz y es parte de mi proceso”, dijo a People en Español. “Mi gente no se va a ir, no importa donde yo viva”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora de 52 años explicó que el próximo año planea mudarse junto a su mamá a una casa más amplia y de una sola planta en la que pueden llevar a cabo reuniones familiares los fines de semana. Después de más de décadas en la Ciudad del Sol y de su paso por programas como Despierta América y Un nuevo día, la periodista está concentrada en su show de radio Échate pa’ aca y el portal de noticias de entretenimiento que lleva su nombre. Tras finalizar de empacar y cerrar las puertas de su casa en el sur de la Florida, Canseco rompió en llanto. “A ver qué se siente… Es un cambio, todos los cambios son buenos, tengo una misión muy importante y yo lo sé”, dijo con un nudo en la garganta. “Esta casa siempre me cobijó”.

