¡Tengo novio! Ana María Canseco se está dando una nueva oportunidad en el amor: "Fue el último regalo de mi mamá" "Todo el tiempo estuvo ahí, todo el tiempo había sido él y yo no me había dado cuenta", aseguró la exconductora de las mañanas de Telemundo a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: Mezcalent El amor puede llegar a veces de la manera más inesperada. Y si no que se lo pregunten a Ana María Canseco, quien a sus 54 años y tras la muerte en octubre del año pasado de su mamá ha vuelto a recuperar la ilusión en el terreno amoroso. La exconductora de las mañanas de Telemundo dio a conocer este jueves por medio de un video que compartió en las redes sociales que se está dando una oportunidad en el amor con un amigo de muchos años de la familia. "Estoy muy contenta porque tengo novio, sí ya tengo nuevo galán. Hace mucho tiempo que no había salido yo con alguien y esto es una sorpresa muy grata, muy bonita, estar saliendo con alguien, estar interesada en alguien", expresó de lo más feliz la presentadora. Canseco, que cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, está segura de que este momento tan especial que está viviendo a nivel personal fue un regalo de su mamá. "Resulta que el día que nos pudimos despedir de ella le hicimos una fiesta conmemorando su vida y para esa fiesta llegó un amigo de la familia de mucho tiempo para ayudar con el catering […]. Este amigo yo lo conozco desde hace 34 o 35 años, se llama Mikel y nos volvimos a reconectar, nos reconocimos", comenzó relatando la también locutora de radio. Después de un beso robado, que yo no lo robé pero estuvo bastante interesante (ríe), nos reconocimos y descubrimos que nos seguíamos riendo mucho, descubrimos que los dos nos habíamos extrañado y que había una conexión muy bonita entre los dos — Ana María Canseco "Estábamos pasando videos antiguos en esa reunión y ahí había un video antiguo de él y mío, un video que si ustedes no conocieran toda la historia, que éramos amiguitos nada más, hubieran pensado que ese era mi novio. Los dos tendríamos 19 años, nos vemos bien jovencitos […]. Pasaron todos estos años, él se casa y yo me voy para Houston, Los Ángeles, Miami; pero siempre estuvimos en contacto porque siempre había algo muy especial. El caso es que empezamos a salir, fuimos a cenar, luego fuimos aquí, allá y a hablar por teléfono, después de un beso robado, que yo no lo robé pero estuvo bastante interesante (ríe), nos reconocimos y descubrimos que nos seguíamos riendo mucho, descubrimos que los dos, la verdad, nos habíamos extrañado y que había una conexión muy grata y muy bonita entre los dos", compartió. La presentadora contó que lleva "un par de meses" saliendo con su galán y "ha sido muy emocionante". "Yo creo que esta conexión se hizo gracias a mi mamá y es de que ella siempre lo quiso muchísimo, como dije ha sido un gran amigo de la familia desde siempre". "A mí lo que me llama mucho la atención es que todo el tiempo estuvo ahí, todo el tiempo había sido él y yo no me había dado cuenta y yo buscándolo en todas partes. Al final de cuentas llegó". Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Canseco detalló que el noviazgo "va espectacular" y que toda la familia de su pareja –incluidos sus hijos– "son todos muy buena onda". "La verdad estoy muy contenta", aseveró. "Ya les estaré diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, pero mientras tanto hay que vivir un día a la vez, disfrutarlo y ser felices", añadió.

