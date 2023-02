Ana María Canseco sufre la pérdida de su 'compañera de años' y 'paño de lágrimas' La conductora mexicana compartió este miércoles la triste noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: Instagram Ana María Canseco Febrero no ha iniciado con buenas noticias para Ana María Canseco, quien fuera durante muchos años conductora de los programas matutinos de la televisión hispana. La presentadora mexicana, quien lleva varios años alejada de la pequeña pantalla, sufrió este miércoles la pérdida de su inseparable compañera de cuatro patas: su perrita Chloe. Una triste noticia que Canseco no dudó en compartir con sus seguidores. "Hoy se fue, cruzó el arcoíris mi querida Chloe, mi compañera de años, mi paño de lágrimas y quien me dio innumerables alegrías", escribió Canseco desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores. Ana María Canseco Ana María Canseco y su perrita Chloe | Credit: Instagram Ana María Canseco "Gracias por todo. Fuiste y serás mi chiquita consentida", agregó. Ana María Canseco Chloe | Credit: Instagram Ana María Canseco La conductora acompañó sus palabras de varias imágenes de su perrita. Los mensajes de apoyo y cariño de sus compañeros del medio no se hicieron esperar, empezando por Karla Martínez. La copresentadora del programa matutino Despierta América (Univision) no dudó en arropar a Canseco en estos difíciles momentos que está viviendo. "Lo siento mucho Anita. Te mando un fuerte abrazo", comentó en su publicación la conductora mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje de su colega y amiga Neida Sandoval tampoco tardó en llegar. "Lo siento tanto mi querida Anita. Ellos son nuestra familia, nuestros fieles compañeros. Te mando un abrazo", escribió la periodista hondureña. María Celeste Arrarás fue otro de los rostros televisivos que lamentó lo sucedido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana María Canseco sufre la pérdida de su 'compañera de años' y 'paño de lágrimas'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.