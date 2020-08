El cambio de vida de Ana María Canseco a 2 años de su salida de Un nuevo día La vida de la presentadora mexicana ha dado un giro de 180 grados desde que en abril de 2018 concluyera su ciclo como presentadora del matutino de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Ana María Canseco ha dado un giro de 180 grados desde que en abril de 2018 concluyera su ciclo como presentadora del matutino Un nuevo día (Telemundo). Pero, sin duda, el cambio más importante lo ha experimentado este año tras tomar la decisión de abandonar Miami, ciudad que se convirtió en su hogar y lugar de trabajo durante las últimas dos décadas, para comenzar una nueva vida en San Antonio, Texas. "Tomé la decisión hace algunos meses de regresar a San Antonio. Por fin regreso a donde está mi familia, a donde está mi mamá", compartió la conductora mexicana en sus redes sociales. Image zoom Ana María Canseco Mezcalent Una decisión que viene motivada por el ‘delicado’ estado de salud en el que se encuentra su madre, pero también por la necesidad de estar más cerca de los suyos. "Como algunos saben [a mi mamá] la diagnosticaron con Parkinson y está un poquito delicada de salud y pues hay que ayudarla", explicó. "Pero, además de eso, me hace muchísima falta, ahora con la pandemia me di cuenta más todavía de que me hace muchísima falta estar al lado de mi gente, al lado de la gente, que es lo más importante que hay. Para mí eso es lo más importante", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque extrañará Miami, Ana María reconoció estar lista ‘para iniciar un nuevo capítulo’ en su vida en el que espera seguir estando en contacto con su público a través de su trabajo porque si algo tiene claro es que no va a abandonar su profesión. "Obviamente sigo con la radio. La radio la puedo hacer en cualquier parte del mundo. Y no descarto la posibilidad de poder hacer algún contacto con todos ustedes a través de algún programa. Espero que sea Despierta América. Amo Despierta América", admitió. La conductora guarda los mejores recuerdos de su etapa como presentadora del exitoso matutino de Univision por lo que le encantaría poder regresar algún día. "Le debo uno de los grandes cambios en mi vida. Me cambiaron la vida. Entonces como hablaba con Karlita Martínez sí sería muy padre ponerlos en contacto con la comunidad latina que hay en Texas que es muy grande. Sería maravilloso. Pero vamos a ver".

Close Share options

Close View image El cambio de vida de Ana María Canseco a 2 años de su salida de Un nuevo día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.