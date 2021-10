Ana María Canseco reaparece tras la muerte de su madre: "Por fin se acabaron los dolores" La periodista despidió así a su amada mamá Ara, quien falleció después de una larga temporada luchando contra la enfermedad. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una periodista de primera, una mujer entrañable y una hija maravillosa. Ana María Canseco ha demostrado que su familia está por encima de todo lo demás con su mudanza a San Antonio, donde ha estado al cuidado de su madre Ara hasta su partida este fin de semana. Con mucho dolor pero con la paz de que ya no hay más sufrimiento, la comunicadora ha reaparecido en sus redes para compartir un emotivo mensaje en estos delicados momentos para ella y los suyos. Más que una despedida triste es la confirmación del gran amor entre madre e hija, la unión de una hermosa familia y la celebración de la vida. "Hoy por fin se acabaron los dolores, sé que no va a ser fácil para los que estamos aquí, pero ella, estoy segura, está en paz y en compañía de quien como ella se nos adelantaron… ¡Celebramos tu vida!", escribió en redes. Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: IG/Ana María Canseco Junto a esta foto llena de luz y sonrisas de los suyos, Ana María quiso resaltar la fortaleza de su progenitora, incluso en los momentos más duros. Lo dio todo en la salud y en la enfermedad, dejando a los suyos sabias lecciones de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con inmensa tristeza hoy nos tocó despedirnos de mi mamá, las palabras no pueden describir cuánto la vamos a extrañar. Ara era un ser más que especial. Tocó una infinidad de personas, su carisma, su sonrisa y sus consejos... Aún cuando su enfermedad le robó de muchas cosas que amaba, trataba de disfrutar cada momento… Un día a la vez, decíamos…", expresó la presentadora mexicana. Ana María Canseco Credit: Cortesía La unión entre Ana María y su madre era muy estrecha y especial, tanto, que un día, después de casi dos décadas viviendo en Miami, la periodista hizo sus maletas y regresó a San Antonio, Texas, para acompañarla en la batalla. Madre e hija ejemplares cuyo amor estará siempre vivo en el corazón de ambas. Buen viaje, Ara, y todo el cariño a la familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana María Canseco reaparece tras la muerte de su madre: "Por fin se acabaron los dolores"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.