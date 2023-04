No vas a creer lo que había dentro de la pared de la casa de Ana María Canseco "Estuve fuera como unos 20 días más o menos y regreso y qué creen, algo inesperado", compartió la conductora mexicana a través de las redes sociales. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Canseco es un rostro muy querido de la televisión hispana de Estados Unidos. Aunque lleva varios años alejada de la pequeña pantalla, la presentadora mexicana sigue en contacto a través de las redes sociales con el público que durante casi dos décadas siguió su trabajo en los programas matutinos de Univision y Telemundo. Solo en su página de Facebook, la exconductora de Despierta América y Un nuevo día cuenta con una importante comunidad de seguidores que está a punto de alcanzar el millón. Precisamente, en esta red social Canseco compartió este miércoles la sorpresa nada agradable que se encontró en su casa tras regresar de sus recientes vacaciones. Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: John Parra/Getty Images "No saben lo que me ocurrió durante estos días. Estuve fuera como unos 20 días más o menos y regreso y qué creen, algo inesperado", comenzó compartiendo la presentadora. "¿En qué momento? No sé, yo me fui de viaje y nada más me encontré con esto", agregó. Canseco se refiere al inesperado hallazgo que hizo en una de las paredes de su casa. Ana María Canseco Ana María Canseco | Credit: Mezcalent; Facebook Ana María Canseco Mira el video "Se empezó a formar un panal justo afuera de mi casa, en un agujerito y en ese agujerito es en donde están aterrizando todas estas abejas y se formó un gran panal", explicó. "Eran muchísimas, tuve que pedir ayuda para sacarlas de ahí", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora publicó un video sobre el panal que se formó dentro de la pared de su casa y las reacciones de sus seguidores al ver las imágenes no se hicieron esperar. "¡Impresionante la cantidad de abejas!", comentó uno de sus seguidores. "¡Qué terror!", escribió otra persona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image No vas a creer lo que había dentro de la pared de la casa de Ana María Canseco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.