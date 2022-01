Han sido días difíciles para Ana María Canseco tras la muerte de su madre y contagiarse ella de coronavirus Ana María Canseco habla de la muerte de su madre, Doña Ara, y cómo pasó sus últimos días con ella. "Nos enseñó a ser felices por hoy, porque mañana no sabíamos", relata la presentadora, quien se contagió en diciembre de coronavirus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana María Canseco habló sobre la muerte de su madre, Doña Ara, y cómo ha salido adelante. La presentadora mexicana compartió su experiencia en una reciente publicación en sus redes sociales, contando cómo fueron sus últimos días con ella. Su madre murió en San Antonio tras batallar durante años con una enfermedad similar al Parkinson's, relató la comunicadora. La propia Canseco tuvo una crisis de salud tras contagiarse en diciembre de coronavirus, pero asegura que ya se siente mejor. "Amigos, luego de perder a mi mamá y recuperarme del Covid, les debía esta plática para darles las gracias por su cariño y decirles que ya estoy mejor", escribió la comunicadora de 54 años junto a un video en Instagram. "El pasado 3 de octubre perdí a mi mamá. Todavía me cuesta trabajo pero la recuerdo desde el amor, desde el cariño. La extraño muchísimo pero sé que está descansando, sé que ya no le duele nada, sé que está en el lugar donde tenía que estar. No deja de doler, no deja de ser muy difícil para mí. Más que mi mamá era mi mejor amiga, mi hermana, mi confidente, mi comadre, mi compinche, éramos un equipo", dijo. "Era la persona que me dio la vida, las enseñanzas más fuertes que he tenido, el apoyo más grande, la persona que más me comprendía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Canseco agradece poder haber estado un año y medio dedicada a su madre. "Fue una enfermedad muy complicada, muy difícil, extremadamente rara en que ella poco a poco iba perdiendo movilidad", cuenta sobre su madre, quien sufrió atrofia multisistémica. "Fue una enfermedad que nos llenó de temor pero también nos enseñó a vivir un día a la vez, a ser felices por hoy porque mañana no sabíamos, disfrutar lo más que se pudiera las cosas simples y sencillas de la vida". Juntas recordaron los viajes que habían hecho, "las reuniones donde nos habíamos reído", cuenta Canseco, quien durante ese tiempo pudo conocer mejor a su mamá y "acompañarla en este viaje". Canseco admite que fue un proceso difícil ya que tuvo que luchar con sus propios miedos para ayudar a su madre a sentir menos temor durante su enfermedad. "Me siento muy privilegiada por haber vivido y experimentado sus últimos días", cuenta. Su madre tuvo una vida plena, en la que se dedicó a hacer el bien. "Es mi ídolo y seguirá siendo mi ídolo", dice sobre Doña Ara. Ana María Canseco Credit: Mezcalent La conductora del show de radio #ÉchatePaCa asegura que siente a su madre muy presente. "Ella está dentro de mí con las lecciones que me enseñó", añade Canseco, quien este año regresa a Despierta América (Univision) para celebrar los 25 años del programa matutino. Canseco también ha estado enferma y confiesa que en una reunión navideña se contagió de coronavirus. "Como nunca me había dado me dio bastante fuertecito a pesar de que ya tenía las dos vacunas y que siempre me había estado cuidando muchísimo", admite. "Ya estamos bien, saliendo del Covid", añadió la presentadora, quien se hará otra prueba esperando ya salir negativa. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

