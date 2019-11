Alejada de la televisión desde que en abril del año pasado concluyera su ciclo en Un nuevo día (Telemundo), Ana María Canseco no parece estar atravesando su mejor momento en cuanto a su físico se refiere. La presentadora mexicana compartió recientemente a través de su canal de Youtube que ha sufrido en el último año una notable subida de peso de aproximadamente 15 libras que la tiene ‘deprimida’ ya que ninguna de su ropa le queda bien.

“No saben lo que me pasó. Más de una hora para vestirme, ya nada me queda. Horrible, estoy deprimida”, se sinceró Canseco.

“De toda la ropa que me pongo, que tengo una recámara entera llena de ropa, nada [me queda]. Los vestidos que antes me quedaban superbien me quedan a reventar. Todo me aprieta, todo me choca. Pa´ colmo voy y me subo a la báscula, porque no me había querido subir, y no saben aumenté un chorro de peso”, agregó la exconductora del matutino de Telemundo.

Ana María, que tiene poco más de 300 mil seguidores en Instagram, relató que su subida de peso comenzó el año pasado en San Antonio por el Día de Acción de Gracias.

“Ahí rompí mi dieta y empecé a comer sabroso, después vino Navidad y Año Nuevo y dije ‘ahora sí para Año Nuevo en el 2019 empiezo mi dieta’ pero pues seguí yendo bien seguido a San Antonio y entonces como que nunca encontré el lapso para dedicarle a la dieta y pues ya va a ser otra vez Thanksgiving y yo no he empezado la dieta”, explicó.

Dispuesta a acabar con sus libras de más, la presentadora reconoció a sus más de 26 mil suscriptores de Youtube que ya comenzó a tomar cartas en el asunto.

“Ya una amiga me había hablado del ayuno intermitente y hoy lo empecé, yo dije ‘ya no más, no más cachete, no más gordura’ y pues sí me decidí a empezar el ayuno intermitente”, contó Ana María, quien pidió el apoyo de sus seguidores para poder sobrellevar la dieta que le espera.

“Espero que se unan conmigo porque saben que lo mejor cuando uno hace dietas es cuando se crea un club de gente que te da apoyo y te echa porras así que bueno yo necesito en este momento todas las porras que pueda encontrar por todos lados”.

