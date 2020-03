Ana María Canseco buscará novio y pedirá ayuda a especialistas

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Este año, Ana María Canseco quiere encontrar el amor. ¿Cómo? "Mi mamá dice que si no salgo [de casa], lo único que voy a agarrar va a ser el [recogedor] de basura. Y quiero conseguir el amor. No pongo peros, pero ya no salgo tanto, antes porque me tenía que acostar a las ocho de la noche y ahora porque no salgo lo suficiente y no te da chance de conocer a nadie", acepta en exclusiva a People en Español la mexicana de 52 años, que pedirá ayuda en su canal de YouTube. "Pero así como estoy tomando consejos para estar a dieta, estoy pensando en tomar consejos de personas especializadas y que me digan qué cambios [tengo y ] tiene que hacer una persona hoy en día en tiempos modernos para conseguir una pareja".

Image zoom Cortesía de Telemundo

La realidad es que según Canseco, no es fácil conseguir el amor a su edad. "Tenemos la idea de que mujeres y hombres buenos no hay, pero creo que es mucho la manera de cómo lo quieras y a dónde vas a ir", asegura esta. "En qué lugares vas a estar para poder encontrar a esa persona. Porque adentro de mi casa será difíci. Tengo que salir con determinada mentalidad. Lo que nos pasa a las mujeres de nuestra edad es que éramos muy tímidas, entonces me quedé tímida, mis noviazgos fueron muy largos, no cuajó, no resultó".

Lo bueno es que en materia de cambios, es experta. "Si alguien piensa que los talentos tienen una fecha de caducidad les hemos demostrado que no", dice Canseco, que tras su salida de Telemundo es locutora de Échate pa'ca (GLR Networks) y tiene un blog. "Cuando tienes una conexión, [los fans] están contigo".