Ana Lorena Sánchez: su regreso a la pantalla chica La actriz mexicana regresa a la tele junto a Angélica Celaya, Iván Sánchez y Mauricio Islas en la próxima telenovela romántica de Telemundo, La Mujer de mi vida. Ana Lorena Sánchez Ana Lorena Sánchez | Credit: (Photo by: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images) ¿Quién no recuerda a la bella actriz mexicana Ana Lorena Sánchez en su rol de protagonista en la telenovela Tierra de Reyes junto al guapo de Aarón Díaz? Sabemos que después de la exitosa novela y de conducir junto a Raúl González el programa de competencia de Telemundo, Gran Oportunidad, Ana Lorena dejó Miami, empezó de cero en Los Ángeles, y se reencontró consigo misma durante la pandemia. Ahora la actriz regresa a la pantalla chica junto a Angélica Celaya, Iván Sánchez y Mauricio Islas en la próxima telenovela romántica de Telemundo, La Mujer de mi vida. Aquí Ana Lorena nos cuenta qué fue de su vida y cómo se siente de regreso a lo que más le gusta: actuar. ¿Dónde estuviste estos últimos años? "Decidí comprar un boleto de ida a Los Ángeles, y estando allá comencé a hacer cine independiente. Hice pilotos, dos pilotos para dos series, y me estaba empezando a ir superbien y a establecer unas relaciones increíbles a nivel laboral, y dos años después de haberme establecido allá, llegó la pandemia. Durante ese tiempo me dediqué a visitarme y a balancearme, y empecé a hacer ejercicios, a leer. Y así mismo como la vida te va poniendo lecciones difíciles, también te va premiando y me llegó un casting para Telemundo, para un personaje súper divertido". ¿De qué trata este nuevo proyecto? "La historia gira sobre el personaje de una actriz superexitosa que se llama Daniela Millán, encarnado por Angélica Celaya, y que está casada con Ricardo, que interpreta Iván Sánchez. Por azares del destino la vida los separa y bueno, la lucha de siempre en las novelas de cuando pueden y no pueden estar juntos los protagonistas. Yo llego precisamente en un momento en que los protagonistas están viviendo un conflicto muy fuerte, y mi personaje aparece para desatar ciertos nudos como para que las cosas fluyan". ana lorena ana lorena | Credit: Cortesía Hasta el momento, ¿qué es lo que más te gustado de participar en este proyecto? "Cuando me hablaron del elenco con el que iba a trabajar, me emocione mucho, particularmente por la presencia de Mauricio Islas, porque me acuerdo de chiquita que mi amor platónico de toda la vida fue Eduardo Palomo (en Corazón Salvaje y un tiempo después salió otra novela que se llamaba Amor Gitano, que protagoniza Mariana Seoane con Mauricio Islas. Su personaje se llamaba Renzo, un gitano que era un bombón, guapo, espectacular y divino. Así que cuando supe que iba a trabajar con Mauricio, le hablé a mi mamá y le dije: '¡Mamá, voy a trabajar con Renzo! Jajaja, ¡bueno!." "Mi personaje y su personaje no se llevan y no solo eso sino que no se ven en toda la novela, pero, no quiere decir que Mauricio no se metía en nuestras escenas, porque se dedicó a asustar a todo el elenco, aunque el peor susto dentro de los de Mauricio fue el que se llevó Angélica. Se metió en un ataúd y yo iba entrando muy campante al set, concentrada en mi escena y salió del ataúd y me pegó un susto terrible! Creo que hasta la fecha no me recupero. Imagínate, si eso es lo que pasaba detrás de cámaras, frente a las cámaras, bueno, ¡pura diversión!".

