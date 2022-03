Ana Layevska preocupada por sus familiares y amigos en Ucrania: "Me duele el mundo" La actriz de origen ucraniano Ana Layevska está lidiando con el dolor que le provoca saber que muchos de sus familiares y conocidos están atrapados en medio del conflicto bélico en su país natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz de origen ucraniano Ana Layevska, quien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en México, está lidiando con el dolor que le provoca saber que muchos de sus familiares, amigos y la población en general de su país natal está en medio del conflicto bélico desatado por la invasión rusa. "Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México, pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos", escribió la actriz de 40 años en Instagram. "Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona de conflicto. Esperemos que la paz vuelva pronto. Los abrazo con el corazón", añadió. En otro de sus post, Layevska no esconde lo afectada que está en medio de esta situación: "Me cuesta… me duele mucho. Me duele el mundo… ruego por La Paz", dijo. Muchos son los seguidores de la ucraniana que le han dejado mensajes de fuerza y apoyo en estos momentos de incertidumbre. "Dios tenga misericordia de tu tierra, tu familia, tu gente!!! Tu familia mexicana te ama"; "que Dios nos de la paz que tanto necesitamos 🙏🏻✨😭"; "un fuerte abrazo y nuestras oraciones por Ucrania 🇺🇦 por la paz 🤍"; "Dios bendiga a Ucrania y mantenga a salvo a tanta gente inocente🙌"; "tengamos fe, todo va estar bien 😢 estoy contigo! ❤️", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina Baeva Credit: IG Irina Baeva En una situación similar se encuentra la actriz de origen ruso Irina Baeva, cuyos padres, hermana y sobrino viven en Rusia. No obstante, ha asegurado que por el momento todos están bien. "Mi familia está bien, yo estoy en constante comunicación con ellos", dijo. "Todo está tranquilo, ellos están bien".

