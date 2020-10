Close

Ana Layevska: "Masha es una gran hermana mayor" La actriz, que protagoniza la serie The Flowers (Amazon Prime), comparte cómo ha vivido la pandemia en compañía de sus dos hijos y cómo ha recibido su primogénita a su hermano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Layevska está de estreno. La actriz aterrizó en la plataforma de streaming Amazon Prime como una de las protagonistas de The Flowers, una divertida comedia que rompe los estereotipos clásicos de la comunidad latina en Estados Unidos. La que fuera heroína de telenovelas como Las dos caras de Ana y Querida enemiga grabó esta historia en México justo cuando acababa de dar a luz a su segundo hijo Santi. En entrevista exclusiva con People en Español, Layevska comparte cómo ha vivido la pandemia en compañía de sus dos retoños y cuenta cómo ha recibido su primogénita Masha, de casi 3 años, a su hermanito. ¿Cómo has llevado la pandemia? ¿Ha sido muy estresante? Sí, lo ha sido, sobre todo al principio. Tuve la oportunidad de irme a Acapulco, lo cual ayudó mucho, pero no ha sido fácil en ningún sentido. Nos toca tener paciencia y entretenerlos porque es difícil para ellos estar encerrados. ¿Cómo ha recibido Masha a su hermanito? Increíble. Masha es una gran hermana mayor. Lo ama, lo apapacha, aunque es un poquito brusca, pero a Santi le divierte y se adoran. ¿Te queda tiempo para ti? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Dormir se ha vuelto mi pasatiempo favorito. No me queda mucho tiempo así que amo dormir, ver series como The Flowers y hacer vídeos en Tik Tok. Me divierten mucho (ríe). ¿Qué tanto ha cambiado tu vida a raíz de la maternidad? Todo ha cambiado. Tengo otros horarios, otras prioridades, otras responsabilidades. Tienes a tu cargo a otras personas y ellos son la prioridad. ¿Planeas regresar a la TV o te tomarás un tiempo para estar con tus hijos? No pienso retirarme. The Flowers es un claro ejemplo. La filmamos cuando recién había dado a luz a Santi y ahora vamos por la segunda temporada. También estoy por comenzar otra serie pronto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablando de The Flowers, ¿qué te sedujo de la serie? Principalmente que es un proyecto con Golden Ceiba Productions, a quienes quiero mucho y siempre quiero apoyar sus proyectos porque son muy creativos, innovadores, y siempre cuentan historias desde otro punto de vista y les interesa impulsar talentos nuevos. Y luego porque es una comedia y yo soy fan de las comedias, así que con los ojos cerrados trabajo con Golden Ceiba. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Mi personaje se llama Sasha y trabaja para Mr. Collins, el galerista neoyorquino. Ella es quien nos muestra esa otra faceta del mundo del arte que tiene que ver con el negocio que hay en torno a este. Es una mujer que se encarga de hacer dinero con obras de arte y todo ese universo tan complejo que entenderemos mucho mejor en la segunda temporada. ¿Tienes alguna similitud con el personaje? Que ambas somos rubias (ríe). No, la verdad no nos parecemos mucho, aunque yo siempre le busco alguna similitud porque finalmente le estoy prestando mi cuerpo, mi mente y mi perspectiva a la hora de interpretar al personaje. The Flowers está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime.

