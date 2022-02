"Ya la he perdonado, gracias a Dios, Dios me ha ayudado a perdonarla", dijo justo antes de romper desconsoladamente en llanto. "He aprendido a perdonarla, pero sí pasé por muchas cosas que no debí pasar. Nosotros vivíamos en un lugar muy pobre y vi cosas que no debí ver a muy temprana edad, pasé por abusos que no debí pasar si hubiera tenido a mi mamá cerca, abusos, maltratos, muchas necesidades. A pesar de que ella mandaba dinero pero no nos lo daban, muchas cosas pasaron y ella no sabía. En aquel tiempo no era como ahora que puedes enviar un WhatsApp y comunicarte a diario con tu familia, en aquel tiempo nosotros ni siquiera teníamos teléfono en la casa. Mi mamá llamaba una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días. No fue tan fácil para ella también porque la gente se equivoca. La gente cree que 'vente a Estados Unidos y todo va a ser fácil' y no es así, es muy difícil para los inmigrantes […]".