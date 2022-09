Ana Jurka será el rostro femenino del mundial Una casualidad llevó a Ana Jurka a convertirse en comentarista deportiva y ahora se consolida como una de las voces expertas de Latinoamérica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien desde pequeña Ana Jurka soñaba con formar parte de los programas de televisión, la situación económica le hizo mirar a otros rumbos y estudiar Marketing. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra cosa y su pasión por las "carreras de autos clandestinas" le abrieron un mundo de posibilidades como comentarista deportiva. Desde que estaba muy, muy pequeña para mí la televisión era como un escape, como que me olvidaba del resto del mundo", reveló a People en Español. "Decía 'quiero hacer eso. Quiero que la gente cuando, un día, se sienten enfrente de su televisor, a verme, que se olviden de los problemas que tengan en ese momento'. El poder entretenerlos, darles como un escape", agregó. "Sabía que eso era lo que quería hacer, precisamente por esa razón y así vivo, esa es mi pasión". Pero el camino para la presentadora no fue tan sencillo, mudarse a Estados Unidos para apoyar a su esposo le costó perder lo que había obtenido en su natal Honduras. "Veía esa meta totalmente fuera de. Jamás en la vida me imaginé que iba a terminar trabajando en televisión y mucho menos en una de las cadenas más importantes de Latinoamérica que es Telemundo", confesó. "La pasé muy difícil los primeros meses, sufrí mucho. Pasé por depresión porque mi futuro era incierto. Nunca soñé con ser la mujer que se queda en casa, la mamá, la ama de casa, ese no era mi sueño", continuó. "De repente llegó la oportunidad de trabajar otra vez en televisión. Poco a poco fui sintiéndome mejor y menos de un año que tenía que en la estación local de Telemundo en Orlando, cuando me llamaron del Network". Ana Jurka Ana Jurka | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comentarista se ha convertido en un referente latino de los deportes; ahora, será la cara femenina de la dicha televisora durante el Mundial de Qatar. "Durante el mundial me van a ver todo el día. Soy una de las presentadoras principales del mundial. Me van a ver durante los juegos, previos a los partidos, medios tiempos, postgames, programas especiales. La programación de deportes durante el mundial y antes va a estar enfocada en la Copa Mundial", explicó. "Vamos a tener presencia en todos los partidos, en los ocho estadios, que nunca se ha visto en la televisión hispana". Para ello, la "amante de los deportes" busca hablarle al público común "en el leguaje que ellos entiendan" y buscar el lado humano detrás de los jugadores. "Estar en entrenamiento me ha dado eso, el tener ese otro lenguaje. Recordar que los que estamos metidos en deportes para nosotros es todo, pero para otras personas no. Quieren conocer más esas historias humanas", mencionó. "Quiero traer algo diferente a nuestra programación". Ana Jurka quiere que cada día haya más mujeres hablando de deportes y estará presente en las transmisiones del Mundial Qatar 2022 por Telemundo. "Creo que ahorita estamos pasando un momento muy lindo, como que hubo un despertar del empoderamiento femenino y lo tenemos que aprovechar", expresó. "Decía que necesitaba a alguien, a una aliada. Desde que recuerdo estoy diciéndole a mi jefe 'trae a otra mujer, tenemos que ser más' y empujando para abrirle puertas a otras mujeres. Así como lo he hecho yo acá, así lo hicieron muchas otras antes que yo y me abrieron la puerta".

