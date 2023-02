Ana Jurka arranca nuevo negocio junto a su esposo fuera de la televisión La presentadora recibió hace tiempo el consejo de no depender de un único trabajo por lo que pudiera pasar y tomó buena nota. Hoy lo hace realidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salida de Ana Jurka de En casa con Telemundo ha dejado a sus seguidores con el corazón roto. La presentadora logró conquistar a la audiencia con su manera de ser y de contar las cosas que, ahora, continuará derrochando pero en el mundo de los deportes. En una sincera entrevista con Yoselin Acevedo para Mamás Latinas, la periodista compartió cómo se siente con este cambio en su vida, y con él, también su nueva adaptación a los horarios. Además, dio a conocer una muy buena noticia de lo que está preparando junto a su esposo Josh, un negocio alejado del mundo de la televisión, al que le están poniendo todo el esfuerzo, las ganas y la ilusión. Ana Jurka, look del dia, blusa con lunares, en casa con telemundo Credit: Instagram/Ana Jurka Aunque su trabajo en televisión sigue en pie y de manera estable, Ana reconoce que ha seguido al pie de la letra un consejo que personalidades de dentro y fuera del medio le dieron: "el buscar no depender de un solo lugar", expresó en esta amena charla. "Me lo dieron personas que trabajan en televisión, personas que ya no trabajan en televisión. Siempre me decían, 'Ana, aprovecha ahora, ahorra, busca hacer tu negocio fuera para que cuando llegue el momento...', porque no somos eternos. A la gente se les olvida que nosotros somos empleados, a veces, créeme, quisiera que hubiese decisiones diferentes en la empresa pero, a la hora de la hora, nosotros somos la cara de un show, pero el show ni siquiera es nuestro", explicó con honestidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entonces, ¿de qué se trata esta nueva aventura que la tiene tan entusiasmada? "Es un negocio que nada tiene que ver con la televisión... No quiero anunciarlo ahora porque nos faltan algunos detalles. ¡Y no es ropa ni maquillaje!", dijo entre risas en esta entrevista, ya que estos suelen ser los negocios que muchas personas emprenden. "Lo mío es, lo único que te puedo decir, es que tiene que ver con campos... Mi esposo ha estado trabajando muchísimo y es algo que tiene que ver con mis raíces centroamericanas, tiene que ver con montañas y luego ahí les voy a ir contando", adelantó la comunicadora hondureña. Siempre optimista, incluso ante las cosas menos positivas, Ana compartió con su público qué hace ella cuando una situación no es lo que esperaba. "De todo se aprende, yo les aconsejaría que a todo hagan el ejercicio, el entrenamiento de 'a ver, ¿cómo le doy la vuelta a esto?'. Porque de absolutamente todo se aprende, se aprende de lo bueno, de lo malo y también de lo muy feo", concluyó sin perder su sonrisa.

