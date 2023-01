¿Despedida? Famosa conductora de Telemundo aclara por qué no está en su programa Tras los rumores de su posible salida del show En casa con Telemundo y la cadena, la periodista ha compartido la razón de su ausencia estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras más representativas del deporte gracias a su trabajo en Telemundo Deportes, pero tampoco se le resiste el universo del entretenimiento, que analiza y comenta en su otro show de la cadena: En casa con Telemundo. Ante los rumores recientes de su posible salida del show y del canal, ha sido la propia presentadora quien, a través de un mensaje en sus redes, ha compartido qué está pasando y la razón de estar alejada estos días. ¿Por qué no ha estado Ana Jurka en la pequeña pantalla? La periodista hondureña lo ha contado todo y con la mayor tranquilidad. Jorge Bernal Jorge Bernal, Ana Jurka y Carlos Adyan en En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan "Ya sintiéndome mucho mejor, mi voz, como pueden notar, está todavía que va y viene. Bien feo. Tenía libre viernes, el fin de semana, lunes y martes. No vuelvo al show hasta el miércoles, para todos los que me están preguntando mil cosas, solo les puedo decir eso. El miércoles vuelvo a trabajar", aclaró la que ha sido el rostro femenino del reciente Mundial de Fútbol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana se tomó unos días libres que está compartiendo feliz en familia con su esposo y sus dos hijos. Una bonita estampa que ha mostrado encantada de la vida, a pesar del malestar de su voz. La compañera de Carlos Adyan en el famoso programa de Telemundo está recargando energías para retomar sus quehaceres frente a la pantalla chica, donde cuenta con un público que la quiere y sigue con mucho cariño.

