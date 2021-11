Ana Gabriel ya tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Con casi 50 años de carrera artística, Ana Gabriel recibe un reconocimiento a su trayectoria profesional con una estrella en Hollywood; la cual, fue una promesa que logró cumplir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 47 años de carrera artística, Ana Gabriel se ha convertido en un referente de la música latina y ha cosechado reconocimientos en los premios Billboard, Grammy Latino y Lo Nuestro. Además, cuenta con diez discos de estudio, dos en vivo y varias recopilaciones; también ha compuesto temas para diversos cantantes. Ante ello, su trayectoria profesional ha sido reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuyo evento se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre. Este reconocimiento es una promesa que la cantante les hizo a sus padres. "[Les prometí que] algún día va a estar mi nombre y mi estrella aquí. Hoy, esa promesa que le hice a mis padres, se está haciendo realidad", mencionó Ana Gabriel durante la ceremonia. "Va por México, va por Venezuela, va por Cuba, por Nicaragua, por Colombia, que es mi segunda patria, o Chile, que tanto me quiere, por España; va por todos los de habla hispana. Va por los inmigrantes". La también compositora agradeció el apoyo de los fanáticos quienes "jamás me han dejado sola y desde hace muchos años siguen a mi lado"; también agradeció a familiares y amigos que la acompañaron. La intérprete de "Quién como tú" considera que los rumores a su alrededor "creo que es algo natural" en su profesión. Ahora, solo se concentra en seguir cumpliendo sus compromisos laborales. Ana Gabriel Credit: Johnny Louis/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No he tratado de hacer escándalo, siempre estaba con mi trabajo, haciendo proyectos. Sí me canso, más a punto de cumplir 66 años; claro que sí me cansé. Me cansa mucho", advirtió. "Lo que viene es seguir cumpliendo con los conciertos que se quedaron pendientes del 2020, y después preparar algo para el 50 aniversario (de carera artística)". La estrella de Ana Gabriel es la número 2 mil 707 y se ubica al Ballet Hollywood, en el 6623 de Hollywood Boulevard.

