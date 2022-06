Ana Gabriel se disculpa con Yailin 'la más viral' tras decir que no sabía quién era la cantante dominicana Tras confesar que no la conocía, Ana Gabriel pidió una disculpa a la cantante dominicana Yailin. Mira lo que le dijo la estrella mexicana a 'la más viral'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Gabriel estaba grabando un video en vivo en redes sociales y un seguidor le preguntó por qué no grababa con Yailin. "No sé quien es", respondió muy sincera la cantante mexicana, generando el descontento de los admiradores de 'la más viral'. Yailin estaba conectada al Instagram live de Ana Gabriel, viendo su respuesta y le comentó "te amo". Todo surgió porque en el video, Ana Gabriel estaba explicando porqué no podía grabar un tema con Karol G, por no poder coordinar bien las agendas, y un cibernauta le propuso grabar con Yailin, la esposa de Anuel AA. "Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa", confesó risueña Ana Gabriel en un video que publicó en Instagram, ofreciendo sus disculpas a Yailin. "Pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este tema", añadió la intérprete de "Quién como tú" y "Simplemente amigos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin y Ana Gabriel Credit: Instagram; Tommaso Boddi/Getty Images "Primero, presentar mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad. Ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quien se trataba", confiesa Ana Gabriel. "También presentar mis respetos para su familia, la cual me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí y mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailin. La tercera, para sus fans, para su público que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes. Yo no negué a nadie, simplemente dije que no te conocía. Otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana". La estrella mexicana llenó a Yailin de palabras amorosas. "Yailin te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito".

