Ana Gabriel se niega a acercarse y recibir regalos de sus fanáticos ¿por qué? El anuncio de Ana Gabriel sobre evitar el contacto con sus seguidores se ha convertido en motivo de controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de cumplir con los conciertos que forman parte de su gira por diversos países de Latinoamérica, Ana Gabriel debe estar viajando de manera constante y convivir con todos sus fanáticos. Por ello, llamó la atención el anuncio que realizó la cantante sobre no tener contacto con el público fuera del escenario como acostumbra. "Faltan poquitos, muy poquitos días para arrancar con la gira. Estoy preparándome, como todos ustedes saben", inició en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. La intérprete de "Simplemente amigos" explicó las razones de esta importante decisión. "Nada más quiero pedirles un gran favor. Porque me han escrito, me han preguntado, que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo y todo", comentó. "Quiero decirles que, por esta ocasión, no compren nada, que no voy a recibir nada porque, por medio de protocolo y contrato, me tengo que cuidad para poder cumplir con la gira de Latinoamérica". La compositora hizo una solicitud a sus seguidores con el fin de lograr llevar a buen puerto este compromiso profesional. Ana Gabriel Hollywood Chamber Of Commerce Honors Singer Ana Gabriel With Star On The Hollywood Walk Of Fame Credit: Tommaso Boddi/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así es que les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada. Y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías. Pero saben que, de todas formas, voy todo el amor, con todo el cariño, con todo el esfuerzo que amerita la gira. Y es por el amor que les tengo y lo tengo que avisar", explicó. Espero me comprendan y que sientan que, de todas formas, llevo el corazón lleno de amor para ustedes". Ana Gabriel concluyó agradeciendo el apoyo que siempre ha recibido. "Gracias por su comprensión, gracias el amor que ustedes también me están dando, porque ustedes me dan regalos de amor, con eso me quedo más que satisfecha", expresó. "Así es que a todo el público por favor no lleve nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no. Los quiero mucho y pronto los veo en cada país, los abrazo con el corazón".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Gabriel se niega a acercarse y recibir regalos de sus fanáticos ¿por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.