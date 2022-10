Ana Gabriel llora la muerte de su "hija de cuatro patas" Ana Gabriel ha tenido que lidiar con la muerte de su perrita Jazz, que la llevaba 14 años acompañando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Gabriel Ana Gabriel | Credit: GV Cruz/GC Images Ana Gabriel ha tenido que lidiar con la muerte de su perrita Jazz, que la acompañaba desde hace 14 años y le ha dejado un gran hueco, ya que la consideraba no como una mascota, sino como su hija. Lamentablemente la cantante no pudo estar junto a su perrita en el momento de su muerte, ya que se encontraba en su gira Por amor a ustedes. No obstante, acudió a las redes sociales para informar a sus seguidores y encontrar algún tipo de consuelo. "Amigos-Fans, quiero compartirles que mi Hija de cuatro patas, Jazz, me dejó hoy", informó la cantante en Instagram. "Durante toda la gira estuve con al esperanza de alcanzarla pero no pudo ser posible, hoy con todo el dolor en mi ALMA, les comunico mi reciente pérdida, porque USTEDES SON TESTIGOS DEL AMOR QUE NOS TENEMOS, DEP #Jazz #teamaré #Siemprehijamia", dijo. En medio de este duro momento, Ana Gabriel ha recibido decenas de mensaje de apoyo y condolencias por parte de sus seguidores. "Ay amiga que tristeza lo siento mucho 😢"; "qué pena. De verdad que llegamos a amar esos pequeños seres que son tan incondicionales, es un amor incomparable. 😢😢"; "no puede ser 😭😭😭 Qué triste noticia reina"; "lo siento Ana, solo los que han tenido un niño de cuatro patas saben el dolor que sienten cuando se van", le dijeron. La intérprete de "No te hago falta" agradeció por el apoyo recibido, que le ha dado muchas fuerzas para seguir con su tour. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a tod@s l@s que me han apoyado moralmente en este camino difícil de las últimas horas, pero tengo que ser fuerte y como lo comenté, Aquí están las fechas para México 2023", sostuvo.

