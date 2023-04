Ana Gabriel hace llorar a Yailín ¿por qué? Yailin estuvo frente a frente con Ana Gabriel y las lágrimas de la influencer salieron de inmediato ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Ana Gabriel, quien ha anunciado su próximo retiro, se presentó en República Dominica para ofrecer un concierto, entre los invitados especiales estuvo la influencer Yailin. La cantante se dirigió a la ex de Anuel AA y le dedicó un mensaje, mientras la famosa le dio un ramo de flores a la compositora. "Yo no sabía de ella y me dicen que entre el público se encuentra Yailin", mencionó Ana Gabriel durante su presentación y se acercó a ella. "Gracias de verdad por venir, se lo agradezco infinitamente. Veo el público como la quiere y yo le comparto ese amor, ese amor que sabe usted misma que le tienen. Hice un video ofreciéndole mis disculpas, gracias por venir y por compartir ese amor". Las palabras de la intérprete de "Pecado original" ocasionaron el llanto de la ex de Anuel AA; ante ello, Ana Gabriel reaccionó. "No llore, bueno, sí llore que para eso son las canciones, para llorar", advirtió. "Gracias, bienvenida sea, que Dios la bendiga". Yailin y Ana Gabriel Credit: Instagram; Tommaso Boddi/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre debutante no pudo ocultar su emoción y dio a conocer el video de este momento con un mensaje, debido a que una gran fan de la famosa mexicana. "La emoción no me cabe en el pecho, una mezcla de alegría, agradecimiento, nostalgia y sobre todo amor por una leyenda viviente que goza de mi admiración", escribió para acompañar dicho audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Te amo Ana Gabriel hoy cumplí uno de mis más grandes sueños". yailin llorando ana gabriel Credit: Instagram Los comentarios en apoyo a Yailin no se hicieron esperar. "Estoy tan feliz como tú. Al final gracias a Dios ¡se logró! ¡Los sueños si se hacen realidad! Eres una linda persona, no te rindas. ¡Tienes muchas personas que te quieren! ¡No les falles!"; "Yailin es una mujer con un corazón tan hermoso", y "Yailin tiene un corazón bueno, eso se le ve por encima de lo que ella quiere aparentar, es solo una coraza que se pone para protegerse de los ataques de la gente, pero se le nota que es buena persona", expresaron los cibernautas. Yailin logró cumplir un sueño y, como se aprecia, disfrutó un momento muy especial al recibir un reconocimiento de la propia Ana Gabriel.

