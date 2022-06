"No sé quién es": responde Ana Gabriel cuando le preguntan por Yailin Un seguidor preguntó en una charla en redes a Ana Gabriel por qué no grababa con Yailin y la respuesta de la mexicana causó sensación. Sobretodo porque la dominicana estaba conectada a la conversación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Ana Gabriel Credit: Instagram; Tommaso Boddi/Getty Images Los fans de Karol G no acaban de dejar en paz a Yailin. A pesar de que la dominicana está cada vez más enfocada en su carrera profesional y en Anuel AA, con quien acaba de casarse, los seguidores de la Bichota no le dan un segundo de descanso, y aprovecharon una transmisión en vivo de Ana Gabriel para encender las redes. La intérprete de "Simplemente amigos" se encontraba haciendo un live en Instagram para explicar por qué no podía participar en una colaboración con Karol G y algunos fans pusieron sobre la mesa el tema de Yailin. Según Ana Gabriel, Karol G la invitó a grabar, "pero estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura en grabar su proyecto que no puedo", dijo la mítica cantante, quien en su video envió un abrazo y suerte a la colombiana. Es en ese momento cuando alguien le pregunta que por qué no grababa con Yailin, algo que hizo reaccionar a la cantante: "No sé quién es Yailin, no sé quién es", dijo. Yailin Yailin | Credit: Yailin la más viral/IG Esta respuesta ha causado mucha controversia, no solo porque la nueva novia de Anuel es aparentemente una completa anónima para la mexicana, sino porque Yailin estaba viendo en ese momento su transmisión y hasta le dejó un mensaje que decía: "Te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA and Yailin la Mas Viral su historia de amor Credit: Instagram/@anuel Los fan siguen empeñandos en no dar descanso al tema de Anuel, su ex y su actual pareja. Incluso dicen que el boricua no deja atrás a la colombiana porque en uno de sus últimos conciertos se refirió a la Bichota en vez de hablar de La más viral.

