Ana Gabriel le demuestra su amor a Kate del Castillo: "Estoy casi, a punto, de pedirle matrimonio" Un curioso momento ocurrió entre Ana Gabriel y Kate del Castillo, cuando la cantante externó su cariño público por la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una curiosa situación se dio durante unos de los conciertos que Ana Gabriel ofreció en Estados Unidos. Todo ocurrió, el pasado 20 de febrero de 2022, cuando la intérprete de "Simplemente amigos" estaba dando un show en The Forum de Los Ángeles, California y, entre canciones, se tomó un momento para agradecer la presencia de Kate del Castillo. De pronto, la cantante hizo un curioso pronunciamiento hacia la protagonista de la teleserie La reina del sur. "[Kate del Castillo] se va a ir prontito porque tiene otros proyectos [que cumplir]. De verdad estoy casi, a punto, de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar. Ya no quiero [trabajar]. Quiero vivir y disfrutar, y toda la cosa", mencionó Ana Gabriel al público presente; tal como se pudo apreciar en un video que el usuario @jofranko13 dio a conocer en su cuenta de TikTok y que fue retomado por otros usuarios. "Te amo; gracias, por venir". Este supuesto momento romántico por parte de la también compositora ha ocasionado revuelo entre los cibernautas, quienes no dudaron en externar sus comentarios ante este hecho en diversas redes sociales donde se dio a conocer el audiovisual|. "Harían bonita pareja"; "Amor es amor y ya"; "Me enamoré, si no se casa Ana con ella yo sí me caso"; "Al rato sale la relación a la luz", "El amor es libertad", "Amo a Kate"; "Yo le pediría matrimonio a cualquiera de las dos para que me saquen de trabajar", y "A ver qué dice Don Eric de su nuera", fueron algunos de los comentarios. Kate del Castillo y Ana Gabriel Credit: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; REX Features/Shutterstock /The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes dejaron claro que todo era una broma de la autora de "Quién como tú". "Ana solo estaba bromeando. Siempre ha sido bromista, coqueta y bien pícara. Parece como si no la conocieran"; "Jajaja, está siendo sarcástica por todo lo que han sacado siempre de ellas", y "No se inquieten, lo hizo broma", agregaron. Para Ana Gabriel y Kate del Castillo fue solo un momento divertido. La cantante continúa con su gira por Estados Unidos, mientras la actriz se prepara para el estreno de la nueva entrega de La reina del sur.

