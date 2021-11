Ana Gabriel sufre la más triste de las pérdidas: "Te amaré lo que resta de mi vida" La cantante mexicana dio a conocer la dolorosa noticia con un mensaje de despedida a una de las personas más importantes de su vida. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su voz y sus canciones son historia viva de la música. Ana Gabriel, quien recientemente recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha cautivado a todos con ese saber estar encima y debajo del escenario. Por eso, su último mensaje en redes ha entristecido a su legión de fans. La intérprete de "Luna" está de luto y así lo compartió tristemente en su perfil de Instagram. Con profundo pesar, dio a conocer la muerte de uno de los hombres más importantes de su vida. "Te amaré lo que resta de mi vida, ahora estás en otra dimensión", escribió con el corazón roto y con una foto entrañable acompañando el texto. Su querido hermano Carlos Araujo fallecía en estos días, algo que tanto la artista de 65 años como su familia no se esperaban en lo absoluto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Comparto con ustedes el dolor de la reciente pérdida de mi hermano Carlos Araujo, la cual nos tomó de sorpresa a toda la familia, quiero decirle a mi cuñada, sobrinos y toda la familia en general, que unamos nuestras oraciones para que pronto llegue al encuentro de nuestro padre Dios. DEP mi adorado hermano", escribió junto a una foto de él. Ana Gabriel Credit: Agencia México La fe es algo que siempre ha demostrado Ana Gabriel en los momentos más duros. Cuando hace unos días se anunció el complejo estado de salud de su compañera Carmen Salinas, publicó una foto de ella y pidió a sus seguidores que oraran por su mejoría. "Orando por la pronta recuperación de nuestra querida y admirada Carmen Salinas, unámonos todos por su salud y que pronto tengamos buenas noticias, bajemos las bendiciones del cielo", expresó. Toda la fuerza y el cariño para ella y su familia tras esta sentida pérdida. QEPD.

