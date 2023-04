Ana Gabriel es presa de críticas por regañar a un colaborador Mientras realizaba una transmisión en vivo, Ana Gabriel quedó al descubierto por llamarle la atención a una de las personas que trabaja con ella ¿qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Ana Gabriel estuvo en el ojo del huracán tras ser criticada negarse a estar cerca de sus fanáticos y después por dar mensajes políticos durante un concierto; lo cual, la molestó tanto que hizo el anuncio público de su retiro. Ahora, la cantante mexicana vuelve a ser el centro de las polémicas luego de que continuara la grabación, durante una enlace en vivo con sus fanáticos, y quedara la descubierto el regaño contra uno de sus colaboradores. Todo comenzó cuando la compositora decidió mostrarle al público cómo se maquillaba los ojos; lo hizo en agradecimiento al éxito de su gira. En un momento, la intérprete de "Pecado original" hizo una pausa y les explicó a sus seguidores que continuaría en un momento. Si bien intentó detener el video, la grabación continuó y se escuchó cuando le llamó la atención a una de sus colaboradoras. "Diana estás contestando y yo estoy hablándole a la gente. Le estoy hablando a la gente y tú contestas", mencionó Ana Gabriel a una mujer de nombre Diana. "Le estoy diciendo a la gente 'ahorita regreso y tu 'ok' me dices tú'". Luego la cuestionó. "¿Omar no te dijo que estoy grabando; que estoy en vivo?", siguió la cantante. "No, no lo vi", le respondió. "Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir", concluyó Ana Gabriel, quien continuó maquillándose. Ana Gabriel Ana Gabriel | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron a este situación. "¿Y por qué no contrata un maquillista? ¡¡Con lo que gana!!"; "Que borre lo último"; "Quedó descubierta, jajaja"; "Que buen live. Te amamos. Jajaja, fue súper divertido a ratos"; "Anita ven, yo te maquillo para el concierto mi amor, para que no cojas lucha"; "Que feo maquillaje, con la pena se maquilla como vampiro", y "No debieron subir ese video su contenido no era el más apropiado", fueron algunos comentarios. Ana Gabriel parece no haberse enterado de lo ocurrido porque luego grabó otro video sin hablar del tema; incluso, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Gabriel es presa de críticas por regañar a un colaborador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.