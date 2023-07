Viuda de Fernando del Solar no permitió que Ingrid Coronado ingresara al funeral del conductor Ana Ferro ha recibido diversos señalamientos sobre el actuar hacia su difunto esposo Fernando del Solar y sus allegados; incluyendo a la primera esposa del conductor, Ingrid Coronado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Fernando del Solar, el 30 de junio de 2022, ha surgido una serie de conflictos relacionados con su viuda Anna Ferro y la primera esposa del conductor, Ingrid Coronado, por los bienes que esta última compartía con su exmarido y que ahora pertenecen a, Luciano y Paolo, los hijos de ambos. Si bien la famosa se había mantenido reservada en algunos temas, salieron a la luz una serie de situaciones que la instructora de yoga supuestamente había realizado en su contra como evitar que estuviera en el funeral. Ahora, Ferro confiesa que, efectivamente, "si se puso tensa la situación, no lo voy a negar" porque evitó que Coronado entrara a la sala donde el también actor de origen argentino estaba siendo velado. "Los hijos de Fer entraron perfectamente. Se pusieron de acuerdo para ver a qué hora ella entraba. Lógicamente, a la señora [Ingrid Coronado] no se le permitió entrar; eso sí es verdad, no está diciendo una cosa que no es", mencionó a los medios de comunicación. "Por la relación que ya no tenían y no era una relación muy amena con Fer. Era por respeto a él, a la familia y lo que él también quería". Respecto a la información que dio a conocer una empleada del presentador sobre un supuesto maltrato a sus hijos, Ana lo desmintió. "Creo que no es verdad. En ningún momento se haría eso; para empezar Fer jamás lo hubiera permitido [que tratara mal a sus hijos]", aclaró. Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Anna Ferro Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Anna Ferro | Credit: Mezcalent / Instagram Ingrid Coronado, Fernando del Solar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingrid Coronado aseguró que Ana Ferro ya no le responde las llamadas para que le devuelta un departamento que le pertenece; lo cual, también aclaró. "Sí, sí, sí, hasta que eso se solucione. Es verdad sigo ahí [en el departamento]", dijo. "Si hemos estado en contacto. No [la he bloqueado]. Hemos estado en contacto de la forma que tiene que ser", agregó. "Por desgracia tuve que cambiar de abogados y tuve que volver a re empezar a volver a hacer las negociaciones o pláticas con la señora. Fer dejó todo muy bien estipulado, escrito con abogados y con todo".

