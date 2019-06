Ana de la Reguera sobre presentar el Latin Grammy esta noche con Carlos Rivera Ana de la Reguera habla con People en Español sobre cómo se prepara para animar los premios Latin Grammy esta noche con Carlos Rivera. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Ana de la Reguera contó emocionada como se prepara para la gran noche del Latin Grammy. La actriz mexicana será la presentadora de la gala musical junto al cantante Carlos Rivera. “Es una emoción muy grande y de mucho nerviosismo. Ya como que quieres que pase porque son muchos preparativos y nervios de que todo salga bien, pero es una gran oportunidad y quiero disfrutarla al máximo”, dice a People en Español sobre animar el show, que se trasmitirá esta noche por Univision. Sobre su copresentador Carlos Rivera —a quien no conocía antes de llegar a Las Vegas para las reuniones y ensayos del show— la actriz revela: “Estoy tranquila porque toda la gente que conoce a Carlos me dice que es la persona más buena onda, con un corazón enorme, que es un tipazo, así que no creo que vamos a tener ningún problema en estar juntos en esta aventura”. Image zoom mezcalent ¿A quién quiere ver en la tarima del show? “Soy muy musical, conozco a muchos de los que van a estar. Tengo muchas ganas de ver a Rosalía, a Natalia Lafourcade, a David Aguilar, a J Balvin, hay muchísimos de los que soy fan como Fito Paez. Están muy buenas las nominaciones“, añadió. Image zoom Victor Chavez/Getty Images ¿Qué vestuario lucirá? “Ya sé algunos de los vestuarios que me voy a poner. Son cuatro cambios de ropa”, cuenta sobre la gala musical. “Voy a llevar algunos diseñadores latinoamericanos como Juan Carlos Obando que me va a hacer un vestido especial para abrir la noche. De Carolina Herrera llevo algunas piezas, mucha joyería de Bvlgari, cosas de Gucci, de Saint Laurent, hay de todo un poco”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Rich Fury/Getty Images Todo esfuerzo para lucir fabulosa esta noche vale la pena, asegura la actriz. “Para los Grammy hay un vestido en especial que quería que me quede muy bien porque me queda un poco apretado”, confiesa risueña. “Estoy en una dieta especial con una nutricionista para poderme ver muy bien y desinflamada ese día. Es una dieta de detox, casi vegana, con muchísimos vegetales y poco proteína. Ensalada, jugos de verdura, nueces, aguacate”. ¡La veremos pronto brillar en la tarima del show!

