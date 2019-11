Ana de la Reguera regresa a la soltería. La actriz confirma su ruptura con Tony Dalton La intérprete mexicana no tuvo reparo en admitir que su romance acabó e incluso aclaró los rumores de infidelidad que circulan sobre su ruptura. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La bellísima Ana de la Reguera hizo su entrada triunfal en la gala Globalgift con un look impresionante que se robó todos los flashes. En esta ocasión los micrófonos también la persiguieron por la supuesta ruptura con su novio Tony Dalton, no confirmada hasta ahora. "¿Qué terminé con Toni? Sí", aclaró a los curiosos. Siempre con una sonrisa, Ana reconoció que lo suyo con el también actor había llegado a su fin y volvía a estrenar soltería. Lo que sí quiso dejar claro es que nada de lo que se ha dicho sobre la separación es cierto. ¿Infidelidad? "Para nada, llevamos muchos años conociéndonos, somos muy buenos amigos", reconoció a ante las cámaras. En realidad han sido sus agendas y vidas tan ajetreadas lo que ha impedido que lo suyo siga adelante. Una ruptura que según afirma se produjo hace ya algún tiempo. El romance se hizo público y oficial el verano del 2018, poco más de un año después llega a su fin pero no su amistad y cariño por todo lo vivido juntos. A sus 42 años, Ana está inmersa en relevantes proyectos profesionales como las películas Army of the dead o The Purge, que actualmente rueda en Estados Unidos. Image zoom Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del no parar de su carrera, Ana siempre está al pendiente de los más débiles. Por eso fue premiada en esta importante gala de la fundación de Eva Longoria, donde recibió el reconocimiento por su labor social en las organizaciones VeracruzANA, One Children's Foundation y Los Ángeles de México. La relación con Tony finalmente no se dio pero su corazón rebosa amor y esta entrega a los que más la necesitan es el romance más bonito y generoso que vive en este momento. Un reconocimiento que aplaudimos. ¡Felicidades Ana! Advertisement

