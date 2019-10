Ana de la Reguera habla de la inmigración en Estados Unidos y su película Collision La mexicana protagoniza la película Collision junto a Jesse García y la joven actriz Izabella Álvarez, que aunque fue producida hace cuatro años, hará su debut en televisión este 5 de octubre. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ana de la Reguera es parte de una producción que describe la realidad detrás del debate migratorio que se vive actualmente en Estados Unidos. La mexicana protagoniza la película Collision junto a Jesse García y la joven actriz Izabella Álvarez, que aunque fue producida hace cuatro años, hará su debut en televisión este 5 de octubre. En Collision, De la Reguera interpreta a una madre que fue desprendida de sus hijos para ser encarcelada, haciendo que sus hijos emprendan una búsqueda por su paradero. Conversamos con Ana sobre su rol. ¿Por qué fue importante para ti hacer este personaje? La separación familiar lleva años sucediendo en los Estados Unidos con el proceso migratorio que existe, pero todavía tomo mucha más fuerza cuando las cosas empeoraron. Ahora es una manera mas agresiva e inhumana. Si el hecho de que yo estuviera en la película significaba que iba a tomar mucho más fuerza, pues yo encantada. Image zoom (Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) ¿Cómo te preparaste para este papel? No tienes que ser madre para sentir. Solo se trata de que te pueden separar de un familiar, de un hermano, o de tu mamá misma, ¿sabes? Es cualquier familiar, amigo que te están desprendiendo de lo que más quieres. Que alguien se muera es el mismo sentimiento. Así fue como lo tomé en ese momento, como un desprendimiento doloroso que puede sentir cualquier ser humano. Image zoom Mezcalent ¿Crees que los latinos podemos influir en las próximas elecciones en Estados Unidos? Definitivamente cada voto cuenta. Aunque en Estados Unidos es una cuestión extraña con la cuestión de los estados. A veces ese formato del voto que tienen en Estados Unidos a veces desilusiona. Sí es súper importante que lo hagamos. Yo hasta apenas el año pasado tengo el derecho de votar y claro que lo haré. Invito a todos a que no tengan miedo y que sepan que ese voto es importantísimo. Image zoom Michael Tran/FilmMagic La prometedora vida de Itan, de doce años, se da un vuelco cuando llega a casa de la escuela con su hermano menor para encontrar su departamento saqueado y su madre desaparecida. De repente, debe confiar en su tío separado, un conductor de camión, para mantenerlo a él y a su hermano. Itan manipula a su tío para que los lleve por todo el país en su camioneta, intentando detener la deportación de su madre. El viaje de los niños para reunirse con su madre ilumina el impacto devastador de las separaciones familiares forzadas y el poder inquebrantable del amor. La película Collision estrena este sábado 5 de octubre a las 9 p.m., hora del Este por Fuse. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Ana de la Reguera habla de la inmigración en Estados Unidos y su película Collision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.