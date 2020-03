Ben Affleck y Ana de Armas ya no esconden su amor Al parecer los actores fueron flechados por Cupido en el set de la cinta Deep Water, de próximo estreno: los captan acaramelados en Costa Rica. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Sellado con un beso! Así se ha hecho oficial el romance de Ana de Armas con Ben Affleck quienes desde el fin de semana pasado comenzaron a llamar la atención fuertemente tras ser captados de paseo por Cuba. Affleck, de 47 años, y de Armas, de 31, fueron captados besándose tiernamente por una solitaria playa de Costa Rica a donde viajaron el sábado pasado en avión privado para continuar sus idílicas vacaciones. En las fotos de paparazzi que se filtraron a la prensa este jueves el actor californiano aparece rodeando con un brazo a la estrella de Knives Out, de origen cubano, mientras la besa cariñoso. En otras imágenes ella aparece con un bikini negro y él en camiseta y bermudas, rodeados de vegetación tropical. Image zoom Backgrid/The Grosby Group Image zoom Backgrid/The Grosby Group Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ana fue su guía de turistas", aseguró una fuente a People sobre las vacaciones de ambos en La Habana. "Definitivamente son pareja". Otra fuente aseguró a People que ellos "tuvieron gran química desde el principio" del rodaje de Deep Water, que es una cinta dirigida por Adrian Lyne, a quien debemos el clásico Fatal Attraction. Dicha cinta aborda la historia de una pareja con un matrimonio abierto. Su estreno está programado para el 13 de noviembre. Advertisement

