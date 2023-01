Así es ahora la vida de Marc Clotet, el único marido que ha tenido Ana de Armas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Clotet y Ana de Armas 'Cosmopolitan Fragrances Awards 2012' in Madrid Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Conoce más de este actor catalán quien ha sido el único en llevar a Ana de Armas hasta el altar. Empezar galería Marc Clotet y Ana de Armas Marc Clotet y Ana de Armas 'Cosmopolitan Fragrances Awards 2012' in Madrid Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Clotet y De Armas comenzaron su discreto romance en el 2010. El flechazo ocurrió en España mientras él rodaba la serie Física y química y la cubana grababa El internado. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Afortunado Marc Clotet Celebrities Arrive At 'Platino Awards' Party In Madrid Credit: Aldara Zarraoa/GC Images Tras un romance de aproximadamente un año el actor pidió la mano de la actriz para llevar a cabo sus nupcias en el 2011 con la Costa Brava de fondo. 2 de 6 Ver Todo El fin Marc Clotet 8 Credit: Instagram Marc Clotet "Ana y yo hemos roto, pero seguiremos apoyándonos, porque ha sido una ruptura de mutuo acuerdo", afirmó en el 2013 Clotet tras revelarse que el breve romance de la pareja había tocado a su fin. Al poco tiempo ella enfilaría a Hollywood para encontrar fama y fortuna, mientras él permanecería en España. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Una familia feliz Marc Clotet y familia Credit: Instagram/Marc Clotet El actor volvió a encontrar el amor con la actriz argentina Natalia Sánchez, convirtiéndose en padre de dos tiernos hijitos: Lia, la mayor, y Leo, el pequeñín de la casa. La pareja reside en una acogedora vivienda ubiada a las afueras de Barcelona. 4 de 6 Ver Todo Muchos proyectos A diferencia de su ex, Clotet se ha enfocado en hacer su carrera en el cine nacional, más que dar el salto a Hollywood, donde se encuentra sumamente activo en televisión y cine y aquí lo vemos celebrando su trabajo en la cinta Atraco a las 3 en los premios Forqué, del 2022. 5 de 6 Ver Todo Versátil Además de sus múltiples proyectos artísticos, Clotet se gana la vida por medio de contratos publicitarios con empresas de sodas, autos, de alimentos y otras. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así es ahora la vida de Marc Clotet, el único marido que ha tenido Ana de Armas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.