Ana de Armas seduce en su rol de Chica Bond en la nueva película de James Bond que estrena hoy Ana de Armas te cautivará en el papel de Paloma en la nueva película No Time To Die de la saga de James Bond, que estrena hoy. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz cubana Ana de Armas brilla en el rol de Paloma, una Chica Bond, en la película No Time To Die del famoso Agente 007, en cines hoy. La actriz trae comedia y mucha acción a la película. Paloma es una agente de la CIA que se une a James Bond en una misión en La Habana. Sin duda este rol la pondrá aún más en el candelero. De Armas dijo a CNN que Paloma rompe con el estereotipo de la 'Chica Bond' y que —como los otros personajes femeninos en esta película, son "mujeres Bond", poderosas y "iguales a Bond", no inferiores al protagonista. La actriz de 33 años ya ha conquistado Hollywood con sus personajes en la película de suspenso Knock Knock con Keanu Reeves, junto a Ryan Gosling en el clásico de ciencia ficción Blade Runner 2049 y junto a Daniel Craig en la comedia de crimen Knives Out. Ana De Armas Credit: (Tim P. Whitby/Getty Images for EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, and Universal Pictures) De Armas, quien estudió actuación en Cuba, se mudó a España a los 18 años, debutando en la serie española El internado. Al llegar a Los Ángeles buscando abrirse paso en la Meca del Cine tuvo que aprender inglés. Todo su esfuerzo ahora da frutos. Además de interpretar inolvidables personajes, Ana De Armas es embajadora de marcas como Estēe Lauder. Ana De Armas El próximo año, la veremos en la película de suspenso Deep Water junto a su exnovio Ben Affleck. También llegará a la gran pantalla con Chris Evans y Ryan Gosling en la historia de espionaje The Gray Man. Ana de Armas Credit: (Slaven Vlasic/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer Pictures) Sin duda otro papel que dará mucho de qué hablar es el de la eterna diva Marilyn Monroe en la película Blonde, también por estrenar en el 2022. ¿Y su corazón? Ben Affleck no es el único que ha vuelto a abrirse al amor. Según reportes, De Armas inició un romance con el ejecutivo de Tinder Paul Boukadakis, con quien fue captada por los paparazzi en el aereopuerto de Nueva York.

